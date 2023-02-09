الترخيص لبنك روسي في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - سامح الليثي)

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أدرج مصرف الإمارات المركزي بنك «إم تي إس» الروسي ضمن لائحة البنوك المرخصة التي تقدم خدماتها في السوق المحلي بالدولة. وأظهرت مؤشرات حديثة للمصرف المركزي عن لائحة البنوك العاملة بالدولة خلال يناير الماضي منح ترخيص العمل للبنك الروسي «إم تي إس» ضمن لائحة البنوك العاملة في السوق المحلي والبالغ عددها 61 مصرفاً.

وأوضحت اللائحة أن البنك الذي تم تسجيله في إمارة أبوظبي سوف يعمل من خلال مقره الرئيسي بالإمارة كبنك أجنبي تقليدي يقدم خدماته في قطاع الأفراد.

وكان البنك الروسي «إم تي إس» أعلن في وقت سابق حصوله على الرخصة المصرفية من قبل مصرف الإمارات المركزي بعد أن أتم عملية الإجراءات عقب حصوله على ترخيص العمل من أبوظبي العام الماضي.

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