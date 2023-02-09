«بلو كربون» توقّع اتفاقية مع زامبيا لدعم مشاريع إزالة الكربون

المصدر: (دبي - البيان)

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وقعّت «بلو كربون» الإماراتية؛ الشركة المتخصصة بدعم مشاريع إزالة الكربون حول العالم، مذكرة تفاهم استراتيجية مع حكومة زامبيا ممثلة بوزارة الاقتصاد الأخضر والبيئة لتنفيذ مشاريع إزالة الكربون في قطاع الغابات في زامبيا، بموجب المادة 6 من اتفاقية باريس للمناخ 2015.

وقعت الاتفاقية في العاصمة لوساكا، بحضور هاكيندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، والشيخ أحمد دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة «بلو كربون».

وتمثّل الشراكة خطوة هامة في تنفيذ استراتيجيات إزالة الكربون في زامبيا من خلال رؤية مشتركة بين الطرفين لمعالجة تأثير تغيرات المناخ. وستقوم «بلو كربون» بموجب الاتفاقية بتطوير وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد لغابات زامبيا لإنتاج أرصدة الكربون.

كما ستقوم الشركة بوضع ممارسات الإدارة المستدامة للغابات. وقال الشيخ أحمد دلموك آل مكتوم: نحن واثقون بأن نهجنا في إزالة الكربون سيساعد حكومة زامبيا في الحفاظ على مواردها من الغابات وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بكفاءة.

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