مليارا درهم تداولات عقارات الشارقة في يناير

المصدر: (الشارقة - البيان)

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سجلت إمارة الشارقة تداولات عقارية بإجمالي ملياري درهم خلال يناير الماضي، وذلك بحسب نتائج التقرير الشهري الصادر من دائرة التسجيل العقاري بالشارقة. أظهرت إحصائية الدائرة أن مجموع المعاملات المنفذة خلال يناير، وصلت إلى 2.999 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 673 معاملة بـ 22.5 % من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 250 معاملة بـ 8.3 % من إجمالي المعاملات بقيمة إجمالية وصلت إلى 510 ملايين درهم، فيما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 2.076 معاملة ونسبتها 69.2 %.

وجرت معاملات البيع في 93 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة، وبلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة 4.3 ملايين قدم مربع، وشمل ذلك أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وتم التداول على 162 أرض فضاء، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 245 معاملة، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 266 معاملة من إجمالي المعاملات. وتصدرت مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 136 معاملة، تلتها منطقة الرقيبة بعدد 84 معاملة، ثم الخان بـ 60 معاملة.

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