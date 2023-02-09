111.000 حقيبة مسافرين تتعامل معها «جمارك دبي» يومياً

المصدر: دبي - البيان

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أظهرت إحصائيات وأداء إدارة عمليات المسافرين في مطار دبي خلال العام 2022، أن جمارك دبي تعاملت مع 40.7 مليون حقيبة توزعت بين 40 مليون حقيبة عبر مطارات دبي و696 ألف حقيبة للمسافرين القادمين على متن السفن السياحية لنحو 300 رحلة بحرية، وهو ما يعني أن ضباط جمارك دبي يتعاملون في المتوسط مع 111.5 ألف حقيبة يومياً.

ويتطلب التعامل مع هذا العدد الضخم تطويراً مستمراً للأنظمة الذكية لجمارك دبي، المدعومة بأحدث أجهزة الفحص لتسهيل حركة تدفق المسافرين من جانب، والحفاظ على حماية وأمن المجتمع ضد أي مواد مهربة أو ممنوعة من جانب آخر، وهو ما تنجح جمارك دبي في تنفيذه عملياً باحترافية عالية. كما أنجزت الإدارة 155 ألف بيان جمركي العام الماضي.

تفقد المطار

وقام أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بزيارة مع فريق القيادة إلى مطار دبي الدولي، مبنى «1»، حيث تفقد سير العمل الجمركي وآليات التسهيل على المسافرين.

ووجه أحمد مصبح بأهمية توفير أقصى درجات انسيابية تدفق المسافرين لأكثر مطارات العالم ازدحاماً، خصوصاً في فترات ذروة مواسم السفر، من خلال تسخير كل الخدمات والإجراءات الجمركية الذكية الموجهة للمسافرين، مع أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر لحماية حدود الإمارات، مؤكداً أن الأنظمة الذكية الفريدة التي ابتكرها موظفو جمارك دبي، وكادر التفتيش المؤهل، ترسم السعادة على وجوه المسافرين بتسهيل الإجراءات وتسريع حركة مرورهم، حيث سجلت نسبة سعادة المتعاملين لإدارة عمليات المسافرين 97.4 % بنهاية العام الماضي.

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