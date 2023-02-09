سوق دبي المالي عند أعلى مستوياته في 100 يوم

المصدر: دبي - محمد عباس

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واصل سوق دبي المالي سلسلة مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي في ختام التعاملات أمس، مع استمرار التفاؤل بإعلانات الشركات والبنوك المدرجة عن نتائجها وتوزيعاتها السنوية لعام 2022. وعززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تداولات أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يقارب 4 مليارات درهم، وسط سيولة مرتفعة لقطاعي المالية والعقارات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.13 تريليونات درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 3.14 تريليونات بنهاية جلسة الأربعاء، موزعة بواقع 2.54 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و594.09 ملياراً للأسهم المدرجة في سوق دبي. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.5 مليار درهم.

سوق دبي

واستمر سوق دبي المالي في التحليق عند أعلى مستوياته في 4 أشهر ونصف بعد ارتفاع مؤشره العام بنسبة 0.35% أو ما يعادل 12.2 نقطة ليسجل مستوى 3417.01 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ بداية نوفمبر الماضي (100 يوم). وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم «تكافل الإمارات» 14.79% و«تيكوم» 5.26% و«إعمار للتطوير» 3.68% و«سهم السوق» 3.52% و«الخليج للملاحة» 2.7%. واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 135.08 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 34.27 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وسجل سوق أبوظبي أطول سلسلة مكاسب يومية منذ يناير 2022 بعد صعوده لثامن جلسة متتالية، مع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.05% ليغلق عند 9924.05 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.04% ليبلغ مستوى 10007.57 نقطة.

محفزات

وأكّد نائب رئيس قسم البحوث في شركة «كامكو إنفست»، رائد دياب، أن الأسواق الإماراتية حافظت على مكاسبها المسجلة في الجلسات الماضية بدعم من النتائج الإيجابية المسجلة للشركات المدرجة عن السنة المالية 2022، بالإضافة إلى أن تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي في الولايات المتحدة أعطت بعض الدعم للأسواق، حيث ألمح إلى أن التشديد النقدي قد يكون أقل حدة في الفترة المقبلة، الأمر الذي قد يخفف من مخاوف الدخول في مرحلة ركود.

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