«مصدر» و«فيربوند» يستكشفان فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، مذكرة تفاهم مع «فيربوند»، الشركة النمساوية للطاقة وإحدى أكبر المنتجين للطاقة المائية في أوروبا، وذلك بهدف استكشاف فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر لصالح سوق وسط أوروبا.

وقع مذكرة التفاهم أخيراً مايكل ستروغل، الرئيس التنفيذي لشركة «فيربوند»، ومحمد عبد القادر الرمحي، المدير التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في «مصدر». وبموجب الاتفاقية، سوف تتعاون الشركتان في تطوير مسارات لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا الوسطى، مع التركيز على النمسا والمنطقة الجنوبية من ألمانيا.

التزام

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: لطالما ساهمت «مصدر» بدور رائد في قطاع الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدر طاقة للمستقبل، ونرى الآن أن هذا المستقبل أصبح وشيكاً. فنحن ملتزمون بالمضي قدماً في تنمية أعمالنا بمجال الهيدروجين الأخضر انطلاقاً من إدراكنا لأهميته في دعم عملية التحول ضمن قطاع الطاقة العالمي.

ونتطلع إلى التعاون مع شركاء يشاركوننا التطلعات والرؤى ذاتها مثل «فيربوند» من أجل المساهمة في تسريع الاستثمار ضمن هذا القطاع وتلبية الطلب المتنامي في أوروبا. وأعلنت «مصدر» العام الماضي عن تأسيس إدارتها الجديدة للهيدروجين الأخضر، ووضعت هدفاً يتمثل في إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول 2030.

شراكات

ومن جانبه، قال مايكل ستراغل، الرئيس التنفيذي لشركة «فيربوند»: سعداء بالتعاون وتوقيع المذكرة مع «مصدر»، فهذا النوع من الشراكات العالمية هو الكفيل ببلوغ الهدف المتمثل في تحقيق تحول ناجح ومستدام في مجال الطاقة. وتولد «فيربوند» طاقتها الكهربائية بشكل تام تقريباً من مصادر طاقة متجددة صديقة للبيئة، وبشكل خاص من الطاقة المائية، ومن ثم طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما أنها تنشط في مجال نقل الطاقة والتجارة الدولية.

ومع مجموعة واسعة من الاستخدامات والاحتياجات، من المتوقع أن ينمو الطلب على الهيدروجين الأخضر بشكل كبير في السنوات المقبلة. ووفقاً لمراجعة الهيدروجين العالمية لعام 2022 الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة، فإن تلبية تعهدات الحكومات بشأن المناخ وحدها ستتطلب 34 مليون طن سنوياً بحلول 2030.

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