11.1 ملياراً أرباح «ديوا» 2022

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) أمس، نتائجها المالية الأولية وغير المدققة لعام 2022، حيث سجلت إيرادات ربع سنوية مُجمّعة (عن الهيئة والشركات التابعة لها) بلغت 6.7 مليارات درهم وصافي أرباح بقيمة 1.5 مليار درهم.

وبالنسبة لعام 2022 بأكمله، فقد بلغت إيرادات الهيئة المُجمّعة 27.4 مليار درهم وصافي الأرباح 8 مليارات درهم. وارتفعت الأرباح الصافية المستقلة للهيئة إلى 11.1 مليار درهم، منها 4.4 مليارات درهم من مصادر أخرى أهمها 2.3 مليار درهم أرباح تم استلامها من شركة إمباور، و1.67 مليار درهم من بيع أسهم إمباور. وتعتزم الهيئة توزيع 9.9 مليارات درهم على المساهمين، بعد أن كانت 6.2 مليارات، ما يمثل زيادة بنسبة 60%.

أداء مالي قياسي

بالنسبة لعام 2022، حققت هيئة كهرباء ومياه دبي هدفها الاستراتيجي الأساسي، والذي يركز على تحقيق نمو مستدام، والبقاء في طليعة التميز التشغيلي الذكي والمبتكر، وتعظيم العوائد لجميع المعنيين، إضافة إلى تقليل بصمتها البيئية.

ونتيجة لذلك، ازدادت الإيرادات السنوية المُجمّعة لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2022 بنسبة 15% لتصل إلى 27.35 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على الكهرباء والمياه والتحول إلى هيكل التعرفة العادي.

وفي عام 2022، بلغ الطلب على الطاقة 53.2 تيراوات ساعة مقارنة بـ50.4 تيراوات ساعة في عام 2021، بزيادة قدرها 5.56%. وفي 2022، بلغ الطلب الذروي 9.5 جيجاوات، بزيادة قدرها 3.3% مقارنة بعام 2021. وفي عامي 2022 و2021، سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي ذروة الطلب خلال شهر يوليو. وكان متوسط استهلاك المتعاملين من الطاقة خلال عام 2022 أعلى من متوسط الاستهلاك في عام 2021.

خلال عام 2022، بلغ معدل الحرارة الإجمالي للكهرباء والمياه (كمية الحرارة اللازمة لإنتاج كيلووات ساعة) في الهيئة 8,604 وحدات حرارية بريطانية /‏‏‏‏‏ كيلووات ساعة، ويعد أفضل معدل تحققه الهيئة في تاريخها التشغيلي، ما يعكس جهودها في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة. بالإضافة إلى ذلك، بلغ المعدل الإجمالي لاعتمادية محطات إنتاج الكهرباء 99.93%، بما يتجاوز الأهداف التي حددتها الهيئة، ويؤكد التزامها نحو الحفاظ على تميزها التشغيلي.

في عام 2022، بلغ حجم الطلب على المياه 136.9 مليار جالون، مقارنة بـ128.6 مليار جالون في عام 2021، بزيادة قدرها 6.45%. وكان متوسط استهلاك المتعاملين من المياه خلال عام 2022 أعلى من متوسط الاستهلاك في عام 2021. وبالنسبة للقدرة الإنتاجية خلال العام الماضي، بلغ الحد الأدنى لهامش الاحتياطي من الطاقة 28% ومن المياه 15.2%.

بنهاية عام 2022، قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي خدماتها إلى 1,157,501 متعامل، بزيادة 14,438 متعاملاً مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، أي أن إجمالي عدد متعاملي الهيئة ازداد 51,089 متعاملاً خلال عام 2022، بنسبة 4.6% مقارنة بعام 2021.

وخلال الربع الرابع من عام 2022، أنتجت هيئة كهرباء ومياه دبي 12.4 تيراوات ساعة، بزيادة قدرها 6.05% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، كما أنتجت الهيئة 33.4 مليار جالون من المياه المحلاة، بزيادة قدرها 6.12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

الأداء الأفضل

وقال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نواصل في هيئة كهرباء ومياه دبي مسيرة التميز والنمو المستدام مسترشدين برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

في عام 2022، حققت الهيئة نتائج قياسية وشهدت أعلى نسبة نمو وأفضل أداء مالي في تاريخها التشغيلي. وحققت الهيئة صافي أرباح مُجمّعة بقيمة 8 مليارات درهم خلال عام 2022، بزيادة قدرها 22% عن عام 2021.

وقد ارتفع هامش الأرباح الإجمالية والتشغيلية والصافية لعام 2022 مقارنة بعام 2021. وكانت الهيئة قد وعدت بتوزيع أرباح للمساهمين بقيمة 6.2 مليارات درهم عن عام 2022، ولكن تعتزم الهيئة دفع توزيعات أرباح للمساهمين بقيمة 9.9 مليارات درهم، الأمر الذي يؤكد نجاح الهيئة في ترجمة تنفيذ استراتيجيتها إلى عوائد استثنائية للمساهمين».

تفاؤل

وأضاف: «إنني متفائل بشأن التوقعات التشغيلية والمالية لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2023 وما بعده، فالهيئة على أتم الاستعداد لدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي على مدى العقد المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استراتيجينا، وركائز النمو، والتزاماتنا الرأسمالية في وضع جيد لتحقيق طموحاتنا في مجال تحول الطاقة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفیر 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050، مع تلبية الطلب القوي على محفظة الهيئة من الخدمات والمنتجات الحصرية في دبي».

واختتم معالي الطاير بالقول: «تركز استراتيجية الهيئة على ضمان تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، واستمرارية النمو ومضاعفة قيمة النمو، والتي تشكل حجر الأساس لعرض القيمة الأساسي بالنسبة للمساهمين».

أبرز الإنجازات

في أبريل 2022، تم إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي كشركة عامة في سوق دبي المالي، وشَكّل هذا الإدراج أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكبر طرح عام أولي على مستوى العالم لمؤسسة خدماتية منذ عام 2008. علاوة على ذلك، تم إدراج مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، إحدى الشركات التابعة للهيئة، كشركة عامة في سوق دبي المالي في نوفمبر 2022.

وتمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي حاليًا نسبة 56% من إمباور، وتحتسب أرباح «إمباور» ضمن الأرباح المُجمّعة للهيئة. وتعد هيئة كهرباء ومياه دبي المؤسسة الوحيدة في المنطقة التي تدرج نفسها وشركة تابعة لها في السوق المالي خلال العام نفسه.

خلال عام 2022، دشّنت هيئة كهرباء ومياه دبي محطتي نقل جهد 400 كيلوفولت و15 محطة جهد 132 كيلوفولت، و1,113 محطة 11-6.6 كيلوفولت. كما انتهت الهيئة من تركيب 1,108,530 عداداً ذكياً للكهرباء و996,917 عداداً ذكياً للمياه.

وحققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي متوسط 1.19 دقيقة انقطاع لكل مشترك. كما قللت الهيئة عدد أيام التحصيل من 43 يوماً بنهاية عام 2021 إلى 40 يوماً في عام 2022.

بنهاية عام 2022، أضافت الشركة 1100 ميجاوات من القدرة الإنتاجية للطاقة، ما يمثل زيادة بنسبة 8.2%. وتضمن ذلك 600 ميجاوات باستخدام الغاز الطبيعي و500 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية الحالية للشركة 14.5 جيجاوات منها 2 جيجاوات من الطاقة المتجددة. ولم تتغير القدرة الإنتاجية للشركة من المياه المحلاة خلال عام 2022، والتي تبلغ 490 مليون جالون يومياً.

ودخل مجمع محطات الهيئة في جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية كأكبر منشأة لتحلية المياه في موقع واحد على مستوى العالم وأكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد. ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة.

بالنسبة لعام 2023، تتوقع هيئة كهرباء ومياه دبي إضافة قدرة توليد إضافية تبلغ 2 جيجاوات (زيادة بنسبة 13%)، و210 ملايين جالون يومياً لخزانات المياه. وبنهاية عام 2030، تخطط الهيئة لأن تصل قدرتها الإنتاجية المركبة إلى 20 جيجاوات من الكهرباء و730 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

ومن بين 20 جيجاوات، تخطط هيئة كهرباء ومياه دبي للحصول على 5 جيجاوات من الطاقة المتجددة، ما يمثل نسبة 25% من الإنتاج من المصادر المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لإضافة 240 مليون جالون من السعة الإنتاجية لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي.

محطات الشحن

وتوسعت شبكة شحن السيارات الكهربائية التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى 350 محطة تتضمن 620 نقطة شحن في مختلف أنحاء إمارة دبي. وتخطط الهيئة لتوسيع هذه الشبكة لتصل إلى 1000 جهاز شحن بحلول 2025. وتعتبر الزيادة المطردة في استخدام المركبات الكهربائية في دولة الإمارات بمثابة نقطة إيجابية بالنسبة لهيئة كهرباء ومياه دبي.

قيمة أرباح المساهمين

وخلال الطرح الأولي العام، وضعت هيئة كهرباء ومياه دبي سياسة لتوزيعات الأرباح السنوية للمساهمين على ألا تقل عن 6.2 مليارات درهم. وستدفع الهيئة 9.9 مليارات درهم لعام 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 60%:

- دفع توزيعات أرباح خاصة لمرة واحدة بقيمة 1.67 مليار درهم (إبريل 2023): تعتزم كهرباء ومياه دبي الحصول على جميع الموافقات اللازمة لدفع أرباح خاصة لمرة واحدة لمساهميها. وبناءً على ذلك، أوصى مجلس إدارة الهيئة بدفع توزيعات أرباح خاصة لمرة واحدة بقيمة 1.67 مليار درهم (3.34 فلوس لكل سهم)، والتي تخضع لموافقة مساهميها في اجتماع الجمعية العمومية القادم، المقرر عقده في أبريل 2023.

- دفع توزيعات أرباح سنوية بقيمة 3.1 مليارات درهم (أبريل 2023): تتضمن سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالهيئة، دفع حد أدنى للأرباح قدره 6.2 مليارات درهم سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، وستقوم بسداد أول دفعة أرباح بقيمة 6.2 فلوس للسهم الواحد (3.1 مليارات درهم) عن النصف الثاني من عام 2022 بتاريخ 23 أبريل 2023 (بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة).

- دفع أرباح خاصة لمرة واحدة بقيمة 2.03 مليار درهم (ديسمبر 2022): دفعت الهيئة توزيعات أرباح خاصة لمرة واحدة بقيمة 2.03 مليار درهم (4.06 فلوس لكل سهم) في ديسمبر 2022.

- توزيعات أرباح سنوية بقيمة 3.1 مليارات درهم (أكتوبر 2022): قامت كهرباء ومياه دبي بدفع أول توزيعات الأرباح بقيمة 3.1 مليارات درهم (6.2 فلوس للسهم) عن النصف الأول من عام 2022 في أكتوبر 2022.

على أساس سعر السهم وقت الاكتتاب العام الأولي بقيمة 2.48 درهم للسهم، فإن توزيعات الأرباح البالغة 9.9 مليارات درهم لعام 2022 تعني عائدًا رائدًا في القطاع بنسبة 8%.

أبرز الجوائز والإنجازات

حلت هيئة كهرباء ومياه دبي في المركز الأول ضمن المؤسسات الخدماتية العالمية في تقرير النضج الرقمي الذي أجرته شركة ماكنزي الاستشارية، وكانت ضمن أفضل 3% من بين 1381 شركة عالمية.

كما تعد الهيئة أول مؤسسة تحصل على نسبة 100% في شهادة المعيار العالمي لتجربة المتعاملين الرقمية (IDCXS:2022)، كما أطلقت الهيئة منصة «البيانات الضخمة وتطبيق التحليلات» لدمج تطبيقات الشبكة الذكية والتقنيات التشغيلية وغيرها، بما يتيح معالجة كميات ضخمة من البيانات لدمج تطبيقات الشبكة الذكية والتقنيات التشغيلية، بالإضافة إلى منصة إدارة بيانات الشبكة الذكية لضمان الامتثال لجميع سياسات وإجراءات البيانات.

وحصلت الهيئة على نتيجة 5/‏‏5 ضمن مؤشر الأمن السيبراني الشهري التابع لمركز دبي للأمن الإلكتروني، كما حصدت شهادة الجودة العالمية الأيزو (ISO/‏‏IEC 27014:2020) في حوكمة أمن المعلومات، وشهادة الأيزو (ISO/‏‏IEC 38500:2015) في حوكمة تقنية المعلومات، وذلك تقديراً لنجاح الهيئة في تحقيق كل معايير حوكمة تقنية وأمن المعلومات، دون الإخلال بأي من الشروط المطلوبة.

كما نالت الهيئة شهادة المعيار العالمي لأنظمة الحوكمة الفعالة من المعهد البريطاني للمعايير، وشهادة الأيزو (27001:2013) التي تعد أعلى معيار على مستوى العالم في نظام إدارة أمن المعلومات، حيث أظهر التقييم عدم وجود أية مخالفات أو أية فرص للتحسين.

وحافظت الهيئة على «صفر» خروقات للأمن السيبراني وتمكنت من منع أكثر من 46.6 مليون محاولة هجوم إلكتروني. وعززت الهيئة ريادتها في مجال الابتكار بحفاظها على متطلبات شهادة الأيزو العالمية (56002:2019) في إدارة الابتكار.

وجاء مركز اتصال هيئة كهرباء ومياه دبي (مركز رعاية المتعاملين) ضمن أفضل ثلاثة مراكز اتصال في التقييم الذي أجراه مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية. (بلغ مستوى جودة الخدمة في مركز رعاية المتعاملين التابع للهيئة 96.50% مع معدل تخلي عن المكالمات قدره 0.48%).

وجاءت الهيئة في المرتبة الثالثة على قائمة أعلى المؤسسات الخدماتية قيمة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك وفق التقرير السنوي الصادر عن مجلة «براند فاينانس». وجاء معالي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، ضمن أفضل عشرة رؤساء تنفيذيين في الشرق الأوسط وفقاً للمجلة.

علاوة على ذلك، فازت الهيئة بجائزة الشرف العالمية وجائزة «سيف الشرف»، لالتزامها بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (OHSMS)، وحصلت على جائزة أفضل استراتيجية لتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل «وورلد فاينانس».

كما فازت الهيئة بجوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات العربية لعام 2022، وفازت بجائزة «كايتمارك للابتكار»، وحصلت على 7 جوائز من مجلس هارفارد للأعمال، و5 جوائز في مجال الحوكمة الرشيدة، وفازت بجائزة «الطاووس الذهبي العالمية» لعام 2022 للتميز في الحوكمة المؤسسية.

وفي شهر يناير 2022، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي أول قمر اصطناعي نانوي (ديوا- سات 1)، والهيئة بصدد إطلاق قمرها الاصطناعي الثاني (ديوا - سات 2) في وقت لاحق من العام الجاري.

ونظمت الهيئة العديد من الفعاليات الرئيسية مثل معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ومعرض دبي للطاقة الشمسية، والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وشاركت في فعاليات عالمية كبرى مثل معرض إكسبو 2020 دبي ومعرض جيتكس 2022.

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