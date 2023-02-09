223.6 مليون درهم أرباح «سكون» في 2022 بنمو 8.5 %

المصدر: (دبي - البيان)

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نمت أرباح شركة «سكون» (عمان للتأمين) بنسبة 8.5% خلال العام 2022 بقيمة 223.6 مليون درهم مقابل أرباح بقيمة 206.12 ملايين درهم في عام 2021.

وبلغ إجمالي أقساط التأمين في 2022 حوالي 4.3 مليارات درهم، بنمو 22.85 % مقابل 3.5 مليارات درهم في 2021.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في أعمال التأمين العام بنسبة 31 % ليصل إلى 2.15 مليار درهم مقابل 1.63 مليار درهم في 2021.

وبلغ إجمالي موجودات المجموعة في نهاية 2022 ما قيمته 9.18 مليارات درهم مقابل 7.57 مليارات درهم في نهاية 2021.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية للمساهمين لدى المجموعة في نهاية 2022 ما قيمته 2.46 مليار درهم مقابل 2.23 مليار درهم في نهاية 2021.

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