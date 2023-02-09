«إي إس جي ستالیونز الإمارات» تستحوذ على 50 % من «الإسكان الجماعي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت «مجموعة إي إس جي ستالیونز الإمارات»، شركة خدمات الاستثمار والهندسة والإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة، التابعة للشركة العالمية القابضة، عن استحواذها على 50 % من مشروع «الإسكان الجماعي» للموظفين، المزود الرئيسي لخدمات إسكان الموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال كايد خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إس جي ستالیونز الإمارات: «نشهد نمواً كبيراً في قطاع إسكان الموظفين في دولة الإمارات كنتيجة طبيعية للتطورات المستمرة والمشاريع الجديدة التي تم إطلاقها في جميع أنحاء الدولة، وخاصة في العاصمة. وبصفتنا رواداً في هذا القطاع، فإننا ندرك أننا بحاجة إلى مواكبة الطلب المستقبلي، وسيضعنا الاستحواذ على مشروع «الإسكان الجماعي» في صدارة المنافسة».

وقال الدكتور سعيد خلفان الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة الإسكان الجماعي: متحمسون للغاية لهذه الشراكة مع «إي إس جي ستالیونز الإمارات»، التي تتمتع بخبرة واسعة في هذا القطاع. ستتماشى جهودنا الموحدة في هذا القطاع بشكل وثيق مع أربع - من أصل سبع - أولويات اقتصادية في رؤية أبوظبي 2030.

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