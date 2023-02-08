شركة الاستشارات العقارية «أفيسون يونغ» تفتح أول مكتب في الإمارات

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة الاستشارات العقارية الرائدة «أفيسون يونغ» اعتزامها افتتاح أول مكتب لها في الإمارات من خلال اتفاقية شراكة مع «زاد كابيتال».

وسيعمل مكتب الشركة الجديد في إمارة أبوظبي على دعم عملاء الشركة العاملين في قطاع العقارات التجارية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تزويدهم بأفضل الاستشارات والبيانات العالمية على يد نخبة من أفضل الخبرات المحلية والتكنولوجيا الذكية والحلول المخصصة.

وتقدم «أفيسون يونغ» التي تأسست في تورنتو بكندا عام 1978، مجموعة شاملة من خدمات العقارات التجارية للمالكين والمقيمين، بما في ذلك المعاملات وإدارة العقارات والخدمات الاستشارية المالية والمهنية. وستعزز اتفاقية الشراكة الجديدة من الحضور العالمي الواسع للشركة التي تمتلك أكثر من 100 مكتب لها في 16 دولة حول العالم، وتسهم في انتشار منصة الخدمات المتنامية للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتم تصنيف «أفيسون يونغ» كواحدة من أكثر 50 شركة ابتكاراً على مستوى العالم من قِبل «فاست كومباني» في عام 2022، إذ تقود الشركة جهود تطوير أدوات التكنولوجيا المتقدمة لتبسيط العمليات للعاملين في قطاع العقارات وتزويدهم ببيانات وتحليلات واستشارات فورية.

قال مارك إي روز، الرئيس التنفيذي لشركة أفيسون يونغ: «تمثل هذه الشراكة فصلاً جديداً في مسيرة أعمال شركة أفيسون يونغ، وستتيح لنا الفرصة للاستفادة من منصة أفيسون يونغ الدولية والرؤى المتقدمة القائمة على التكنولوجيا لتقديم الخدمات الاستشارية للعملاء في واحد من أكثر الأسواق العقارية نمواً وحيوية في العالم.

ستسهم هذه الخطوة في تعزيز عملياتنا في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتوفير الخدمات العقارية وأفضل الاستشارات القائمة على البيانات للعملاء من خلال حضورنا الموسع في الشرق الأوسط ومكتبنا الجديد والمخصص في إمارة أبوظبي».

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