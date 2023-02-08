ديوا تحقق أعلى نسبة نمو وأفضل أداء مالي في تاريخها التشغيلي

المصدر: البيان

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حققت هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 2022، نتائج قياسية وشهدت أعلى نسبة نمو وأفضل أداء مالي في تاريخها التشغيلي.

وأعلنت الهيئة المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA)، نتائجها المالية الأولية وغير المدققة لعام 2022، حيث سجلت إيرادات ربع سنوية مُجَمَّعة (عن الهيئة والشركات التابعة لها) بلغت 6.7 مليار درهم وصافي أرباح بقيمة 1.5 مليار درهم، أما بالنسبة لعام 2022 بأكمله، فقد بلغت إيرادات الهيئة المجمَّعة 27.4 مليار درهم وصافي الأرباح 8 مليارات درهم.

وارتفعت الأرباح الصافية المستقلة للهيئة إلى 11.1 مليار درهم، منها 4.4 مليار درهم إيرادات من مصادر أخرى أهمها 2.3 مليار درهم أرباح تم استلامها من شركة إمباور، و1.67 مليار درهم من بيع أسهم إمباور.

تحقيق استراتيجية الهيئة يسهم في تحقيق أداء مالي قياسي

بالنسبة لعام 2022، حققت هيئة كهرباء ومياه دبي هدفها الاستراتيجي الأساسي، والذي يركز على تحقيق نمو مستدام، والبقاء في طليعة التميز التشغيلي الذكي والمبتكر، وتعظيم العوائد لجميع المعنيين، إضافة إلى تقليل بصمتها البيئية.

ونتيجة لذلك، ازدادت الإيرادات السنوية المجمَّعة لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2022 بنسبة 15% لتصل إلى 27.35 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على الكهرباء والمياه والتحول إلى هيكل التعرفة العادي. وفي عام 2022، بلغ الطلب على الطاقة 53.2 تيراوات ساعة مقارنة بـ 50.4 تيراوات ساعة في عام 2021، بزيادة قدرها 5.56%. وفي 2022، بلغ الطلب الذروي 9.5 جيجاوات، بزيادة قدرها 3.3% مقارنة بعام 2021. وفي عامي 2022 و2021، سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي ذروة الطلب خلال شهر يوليو. وكان متوسط استهلاك المتعاملين من الطاقة خلال عام 2022 أعلى من متوسط الاستهلاك في عام 2021.

خلال عام 2022، بلغ معدل الحرارة الإجمالي (Gross Heat Rate) للكهرباء والمياه (كمية الحرارة اللازمة لإنتاج كيلووات ساعة) في الهيئة 8,604 وحدة حرارية بريطانية / كيلووات ساعة، ويعد أفضل معدل تحققه الهيئة في تاريخها التشغيلي، ما يعكس جهودها في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة. بالإضافة إلى ذلك، بلغ المعدل الإجمالي لاعتمادية محطات إنتاج الكهرباء 99.93%، بما يتجاوز الأهداف التي حددتها الهيئة، ويؤكد التزامها نحو الحفاظ على تميزها التشغيلي.

في عام 2022، بلغ حجم الطلب على المياه 136.9 مليار جالون، مقارنة بـ 128.6 مليار جالون في عام 2021، بزيادة قدرها 6.45%. وكان متوسط استهلاك المتعاملين من المياه خلال عام 2022 أعلى من متوسط الاستهلاك في عام 2021.

وبالنسبة للقدرة الإنتاجية خلال العام الماضي، بلغ الحد الأدنى لهامش الاحتياطي من الطاقة 28% ومن المياه 15.2%.

بنهاية عام 2022، قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي خدماتها إلى 1,157,501 متعامل، بزيادة 14,438 متعاملاً مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، أي أن إجمالي عدد متعاملي الهيئة ازداد 51,089 متعاملاً خلال عام 2022، بنسبة 4.6% مقارنة بعام 2021.

وخلال الربع الرابع من عام 2022، أنتجت هيئة كهرباء ومياه دبي 12.4 تيراوات ساعة، بزيادة قدرها 6.05% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. كما أنتجت الهيئة 33.4 مليار جالون من المياه المحلاة، بزيادة قدرها 6.12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

مسيرة التميز

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نواصل في هيئة كهرباء ومياه دبي مسيرة التميز والنمو المستدام مسترشدين برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. في عام 2022، حققت الهيئة نتائج قياسية وشهدت أعلى نسبة نمو وأفضل أداء مالي في تاريخها التشغيلي. وحققت الهيئة صافي أرباح مُجَمَّعة بقيمة 8 مليارات درهم خلال عام 2022، بزيادة قدرها 22% عن عام 2021. وقد ارتفع هامش الأرباح الإجمالية والتشغيلية والصافية لعام 2022 مقارنة بعام 2021. وكانت الهيئة قد وعدت بتوزيع أرباح للمساهمين بقيمة 6.2 مليار درهم عن عام 2022، ولكن، تعتزم الهيئة دفع توزيعات أرباح للمساهمين بقيمة 9.9 مليار درهم، الأمر الذي يؤكد نجاح الهيئة في ترجمة تنفيذ استراتيجيتها إلى عوائد استثنائية للمساهمين."

وأضاف معالي الطاير: "إنني متفائل بشأن التوقعات التشغيلية والمالية لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2023 وما بعده، فالهيئة على أتم الاستعداد لدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي على مدى العقد المقبل. بالإضافة إلى ذلك، فإن استراتيجينا، وركائز النمو، والتزاماتنا الرأسمالية في وضع جيد لتحقيق طموحاتنا في مجال تحول الطاقة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفیر 100% من القدرة الإنتاجیة للطاقة من مصادر الطاقة النظیفة بحلول 2050، مع تلبية الطلب القوي على محفظة الهيئة من الخدمات والمنتجات الحصرية في دبي."

واختتم معالي الطاير بالقول: "تركز استراتيجية الهيئة على ضمان تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، واستمرارية النمو ومضاعفة قيمة النمو، والتي تشكل حجر الأساس لعرض القيمة الأساسي بالنسبة للمساهمين."

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