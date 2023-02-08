«إي إس جي ستالیونز الإمارات» تستحوذ على 50 % من «الإسكان الجماعي» للموظفين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «مجموعة إي إس جي ستالیونز الإمارات»، شركة خدمات الاستثمار والهندسة والإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة، التابعة للشركة العالمية القابضة، عن استحواذها على 50 % من مشروع «الإسكان الجماعي» للموظفين، المزود الرئيسي لخدمات إسكان الموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال كايد خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إس جي ستالیونز الإمارات: «نشهد نمواً كبيراً في قطاع إسكان الموظفين في دولة الإمارات كنتيجة طبيعية للتطورات المستمرة والمشاريع الجديدة التي تم إطلاقها في جميع أنحاء الدولة، وخاصة في العاصمة. وبصفتنا رواداً في هذا القطاع، فإننا ندرك أننا بحاجة إلى مواكبة الطلب المستقبلي، وسيضعنا الاستحواذ على مشروع «الإسكان الجماعي» في صدارة المنافسة».

ويأتي استحواذ «إي إس جي ستالیونز الإمارات» على 50 % من مشروع «الإسكان الجماعي» للموظفين، الذي يمثل 22.5 % من «مجمعات كيزاد» تماشياً مع استراتيجية الشركة طويلة الأجل لتعزيز ريادتها السوقية في قطاع إسكان الموظفين في الإمارات. وستساعد عملية الاستحواذ الجديدة على توسيع محفظة «إي إس جي ستالیونز الإمارات»، حيث إن المجموعة لديها تقليد طويل في العمل في هذا القطاع، إضافة إلى شركة «أبوظبي ماونتن جيت للاستثمارات العقارية» منذ عام 2007، و«بروجرسيف لتطوير العقارات»، و«سنشري للاستثمار العقاري»، وهما شركتان تابعتان منذ عام 2008.

وقال الدكتور سعيد خلفان الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة الإسكان الجماعي: متحمسون للغاية لهذه الشراكة مع «إي إس جي ستالیونز الإمارات»، التي تتمتع بخبرة واسعة في هذا القطاع. ستتماشى جهودنا الموحدة في هذا القطاع بشكل وثيق مع أربع - من أصل سبع - أولويات اقتصادية في رؤية أبوظبي 2030. وتتمثل هذه الأولويات في بناء بيئة أعمال منفتحة، وفعالة، وذات كفاءة، ومتكاملة عالمياً، تؤدي إلى تحسن كبير في كفاءة سوق العمل، وتطوير بنية تحتية كافية ومرنة قادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع، وتطوير قوة عاملة عالية المهارة والإنتاجية.

وتأسست شركة «الإسكان الجماعي» في عام 2006، لتلبية الحاجة المتزايدة لسكن الموظفين في أبوظبي من خلال تطوير وتوفير إقامة ذات نهج إداري متكامل. ويركز مشروع «الإسكان الجماعي» على تطوير أماكن إقامة حديثة ومريحة وصديقة للبيئة للموظفين في أبوظبي ومدن أخرى في الإمارات.

ومن المشاريع الرئيسية التي تم تطويرها وإدارتها من قبل شركة «الإسكان الجماعي» هو مدينة «إيكاد» السكنية، ويقع في مدينة المصفح الصناعية، بمساحة بناء إجمالية تزيد على 800000 متر مربع، وبسعة 58000 سرير، حيث تعد مدينة «إيكاد» مجتمعاً متكاملاً يشمل المرافق الترفيهية، ومراكز التسوق، والمراكز الطبية، والمطاعم، والملاعب، إضافة إلى مكاتب البريد.

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