القرية العالمية وجائزة زايد للأخوة الإنسانية تستضيفان لقاءً شبابياً

المصدر: دبي - البيان

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استضافت القرية العالمية، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية «اللقاء الشبابي المفتوح للأخوة الإنسانية»، احتفاءً باليوم العالمي للأخوة الإنسانية المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويهدف اللقاء إلى استكشاف آفاق تعزيز الاندماج الثقافي في جميع أنحاء العالم، وذلك بحضور أكثر من 50 من الطلبة الدارسين في الإمارات من جيمس مودرن أكاديمي ومدرسة جيمس نيو ميلينيوم، تراوحت أعمارهم بين 14 و17 عاماً، توافدوا جميعاً للقاء كايلاش ساتيارثي، الحائز جائزة نوبل 2014، وعضو لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2023.

واستعرض ساتيارثي خلال كلمته أمام الحضور قيم الأخوة الإنسانية، مسلطاً الضوء على ضرورة التعلق بالأمل لبناء مستقبل مشرق. وشهد اللقاء مناقشات مفتوحة عرض خلالها الطلبة أفكارهم، وأبدوا التزامهم الراسخ بتعزيز التسامح بين جميع الشعوب.

وقال لاكشمي جاياسانكر، استشاري التوجيه وموجه القيادة الطلابية في مدرسة جيمس نيو ميلينيوم: نحن في غاية السعادة لمشاركتنا في هذه الفعالية المميزة التي أتاحت لي ولطلبتي فرصة نادرة للقاء شخصية حائزة جائزة نوبل للسلام، ونشكر القرية العالمية وجائزة زايد للأخوة الإنسانية على التنظيم الرائع لهذه الفعالية. لقد ألهمتنا أفكار وحكمة كايلاش ساتيارثي كثيراً، وكان لمناقشاته الثرية والممتعة وقصصه الشخصية صدى كبير لدى الطلبة. وقد أثرت الأمثلة التي ذكرها عن المبادرات الطلابية في ألمانيا والسويد كثيراً في نفوس الطلاب، وما قاله صحيح تماماً «الأمل هو الأساس لبناء الأخوة الإنسانية».

وتحتضن القرية العالمية أكثر من 90 ثقافة من جميع أنحاء العالم، وتستقطب نحو 10 آلاف شريك مما يزيد على 100 جنسية مختلفة في كل موسم، وذلك تجسيداً لقيمها الراسخة في جمع مختلف الثقافات في أجواء من المحبة والوئام في عالم أكثر روعة.

ويأتي إطلاق اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، الذي اعتمدته الأمم المتحدة ويقام سنوياً بتاريخ 4 فبراير، لتعزيز الوئام بين الأديان والارتقاء بالتضامن والأخوة الإنسانية، وليكون مصدر إلهام والتزام بالوقوف معاً أسرة بشرية واحدة.

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