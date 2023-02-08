تعاون بين سوق أبوظبي العالمي و«إيدج» لتنمية المواهب

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفية للمركز المالي الدولي في أبوظبي، ومجموعة «إيدج» مذكرة تفاهم لتعزيز تنمية المواهب والتطور المهني. وبموجب الاتفاقية، ستتعاون الأكاديمية مع السوق في المجالات المتعلقة بالتعلم والابتكار، وستعملان سوية على تطوير وإنشاء برامج إعادة تأهيل المهارات وصقلها بهدف المساهمة في خلق فرص عمل مستدامة.

وتوفر مذكرة التفاهم إطار عمل لكل من السوق و«إيدج» لتبادل أفضل الممارسات والخبرات بهدف تعزيز النمو ودعم رؤية الإمارات في التحول إلى اقتصاد المعرفة من خلال التعاون الاستراتيجي. كما ستوفر الاتفاقية لشركة «إيدج» إمكانية الوصول إلى أدوات عالمية المستوى لتقييم وتطوير المواهب.

وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي ومدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: يسعدنا التعاون مع «إيدج» على نشر الثقافة المالية وتطويرها وتعزيزها في أبوظبي والإمارات. نحن على قناعة بأن العمل مع «إيدج» سيضيف قيمة ملموسة لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي في سعيها المستمر لتمكين وبناء قوة عاملة عالية الكفاءة، والمساهمة بشكل إيجابي في نمو اقتصاد المعرفة في الإمارات.

وقال ترايس الكتبي، رئيس الخدمات المساندة في مجموعة «إيدج»: يشكل توقيع مذكرة التفاهم مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي خطوة إضافية وأساسية في إطار التزام «إيدج» بتعزيز تنمية المواهب والتعلم المبتكر. ونسعى جاهدين من خلال هذه الشراكة لبناء برامج هادفة ومؤثرة لدعم تقدم ونمو مهارات وقدرات موظفينا، والدفع نحو المزيد من النمو عبر تعزيز ثقافتنا في التعلم المستمر والسعي للتميز. ونتطلع إلى الشروع في هذه المسيرة معاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز