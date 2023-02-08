«داماك» تخطط لإطلاق مركزي بيانات جديدين في الرياض والدمام

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «مراكز بيانات داماك»، المزود العالمي للبنية التحتية الرقمية والمملوكة بالكامل من قبل مجموعة «داماك»، عن عزمها إطلاق مركزي بيانات جديدين في الرياض والدمام قبل نهاية 2023.

جاء هذا الإعلان على هامش فعاليات «المؤتمر التقني العالمي» في الرياض، حيث تعتزم «داماك» إضافة مركز بيانات جديد بطاقة استيعابية تصل إلى 35 ميغاواط، ليضاف إلى مركز البيانات الآخر الذي هو في طور الإنشاء الآن وبطاقة استيعابية تصل إلى 20 ميغاواط.

وسيتم إطلاق كل مركز بطاقة استيعابية معلوماتية أولية تبلغ 5 ميغاواط وذلك في الربع الأخير من 2023، على أن يتم رفع الطاقة الاستيعابية مرة أخرى بإضافة 5 ميغاواط في الربع الأول من 2024. ومن المقرر أن تصل الطاقة الاستيعابية المعلوماتية الإجمالية للمركزين إلى 55 ميغاواط بحلول 2025.

ويُعد الاستثمار في السعودية جزءاً أساسياً من استراتيجية التطوير التي تتبناها «داماك» على مستوى مراكز البيانات، بقيمة تصل إلى 600 مليون دولار، وتشكل الحصة الأكبر من حجم استثمارات المجموعة التي تبلغ 1 مليار دولار، والمخصصة لأسواق أفريقيا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد، سرّعت «داماك» من خططها الرامية إلى إطلاق مراكز بيانات جديدة سعياً منها إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا القطاع محلياً ودولياً. ويقوم العملاء حالياً بإبرام العقود لضمان تأمين السعات التي توفرها هذه المراكز، وإنجاز الصفقات الخاصة بها قبل نهاية 2023. ومن الجدير بالذكر أن مركزي الرياض والدمام حاصلان على شهادة «أبتايم إنستيتيوت»، ويوفران مركزاً رقمياً متكاملاً في أحد أسرع الاقتصادات الرقمية النامية في المنطقة.

وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة مجموعة «داماك»: تحظى السعودية بمكانة مميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتميز بمساحتها الواسعة وحدودها الجغرافية المشتركة مع عدد من الدول، لذا تُعد حلقة وصلٍ بين أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي. يوفر كل من مركز الرياض والدمام تنوعاً محلياً وسرعة في الوصول إلى أنظمة الكابلات المتواجدة في قاع البحر، والتي تلبي كافة الاحتياجات في المنطقة والعالم.

وأضاف: كما تعد السعودية من أكثر الدول نمواً ومواكبةً للتطور الرقمي، وتوفر بيئةً خصبة للإبداع والابتكارات الرقمية والمدن الذكية، لذا، نتطلع قدماً إلى أن نسهم في دعم اقتصادها الرقمي ونموه.

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