«أرادَ» تفتتح أول موقع دائم لمتجر «منبت» المتخصص بالمنتجات الإماراتية الطازجة

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتحت «أرادَ» أخيراً أول موقع دائم لمتجر «منبت» في مجتمع الجادة المتكامل بقلب الشارقة. ويقع المتجر الجديد في المرحلة السكنية الأولى من الجادة، حيث سيستأنف الجهود المتواصلة من المبادرة الهادفة إلى دعم المزارعين المحليين وربطهم بسوق المستهلكين في الإمارات.

وقد انطلقت مبادرة سوق «منبت» في يناير 2021 ضمن تعاونٍ مشترك بين «أرادَ» ووزارة التغير المناخي والبيئة، حيث تهدف إلى تعزيز أداء القطاع الزراعي بشكل عام. وتضمنت المرحلة الأولى منها إطلاق أسواق «منبت» للمزارعين الإماراتيين، والتي تقام الآن بشكلٍ أسبوعي خلال الموسم الزراعي في مدن عدة في الدولة.

ويقدم «منبت» دعمه للمنتجين المحليين عبر استعراض منتجاتهم أمام شرائح أوسع من المستهلكين وتجار التجزئة، وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات المحلية. كما يتيح للمزارعين تعلم العديد من المهارات واكتساب الخبرات في مجال تسويق بضائعهم.

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: يكمن الهدف الأساسي من مبادرة «منبت» في تشجيع الناس على استهلاك المنتجات المحلية والصحية وتمكين المزارعين الإماراتيين ومساعدتهم على تحقيق مبدأ الاستدامة في مزارعهم في الوقت ذاته، مما يقلل بدوره من البصمة الكربونية ويساهم في ازدهار القطاع الزراعي في الإمارات. كما تم تصميم المبادرة لرسم البسمة على وجوه المستهلكين وتوفير تجربة تعليمية لجميع أفراد العائلة ونشر الوعي بأهمية الأمن الغذائي لدى مختلف شرائح المجتمع.

من جانبه، قال المهندس محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي لدى وزارة التغير المناخي والبيئة: تعد شراكتنا مع «أرادَ» مثالاً جلياً على ثمار التعاون بين القطاعين العام والخاص ومدى إسهام مثل تلك المبادرات الواعدة في حل العديد من القضايا ذات الأهمية على المستوى الوطني، ولا سيما المساعدة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الإمارات ودعم قطاع المزارعين المحليين.

ويوفر متجر «منبت» باقة من الخضار والفواكه الموسمية إضافة إلى منتجات العسل والتمور والمكسرات. وتتنوع خياراته الطازجة من المنتجات الخالية من المبيدات الحشرية مثل الأفوكادو وثمار الريحان والطماطم الكرزية ومختلف أنواع الخس والشمام والفلفل الحار والسبانخ والفراولة. كما تتضمن الأصناف التي يتم بيعها في المتجر منتجات الشوكولاته الخالية من السكر والقابلة للدهن، وحبوب القهوة الفاخرة، إضافة إلى السموذيز المنعشة والقهوة الساخنة والعصائر اللذيذة.

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