غرفة الشارقة تبحث سبل تعزيز نمو القطاع الخاص

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة لقاءً مع رؤساء مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلة الغرفة، لإعادة التشكيل الجديد للمجموعات، فضلاً عن الاطلاع على رؤاهم ومقترحاتهم التطويرية الرامية إلى تعزيز ودعم نمو شركات قطاع الخاص العاملة في الشارقة، والوصول إلى أفضل النتائج التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة، بما يرتقي بجاذبية بيئة الأعمال في الشارقة، وتنافسية اقتصاد الإمارة.

عُقد الاجتماع برئاسة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبحضور محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وعبدالعزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وجمال سعيد بوزنجال، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، إلى جانب رؤساء مجموعات عمل قطاعات الصناعة والعقارات والشقق الفندقية وتجارة السيارات المستعملة.

وبحث الاجتماع أهم الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، وأبرز محاور ومدخلات خطة العمل الجديدة للعام المقبل، الرامية إلى تطوير أداء مجموعات العمل في إطار استراتيجية طموحة وواضحة المعالم، فضلاً عن استعراض نتائج اجتماعات مجموعات العمل القطاعية الدورية والخارجية، كما تمت التوصية بعقد لقاء سنوي تنظمه الغرفة، يجمع رؤساء وأعضاء مجموعات العمل القطاعية لتعزيز التواصل مع مختلف القطاعات الاقتصادية ورصد احتياجاتهم ورفعها للمعنيين بهدف الخروج بمبادرات ومحفزات نوعية تساعدهم على النهوض بأعمالهم.

وأعرب العويس عن شكره وتقديره للدور الذي تقوم به مجموعات العمل القطاعية، لما تمثله من وسيلة أساسية للتواصل المباشر مع ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة الشارقة، وفقاً لتخصصاتها، ومساعدة الغرفة في التعرف على المرئيات والاقتراحات من القطاع الخاص والأعضاء المنتسبين، التي تمكنها من إطلاق مبادرات مجدية ومعالجة أية تحديات تواجه المنشآت في أعمالها، مشيداً في هذا الصدد بالتعاون والتنسيق القائم بين المجموعات والغرفة، ودور ذلك في تعزيز بيئة الأعمال في الشارقة ومقوماتها وفرصها الجاذبة للمشاريع.

وأكد أن الغرفة تسعى إلى تعزيز تواصلها مع مجموعات العمل القطاعية، وذلك انطلاقاً من حرصها الدؤوب على تحقيق أفضل تمثيل لمصالح مجتمع الأعمال في الشارقة، وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لمنشآت القطاع الخاص، للعمل على المواءمة بين الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية للإمارة وبين احتياجات قطاعات الأعمال، التي تعتبر الركيزة الأساسية لنمو اقتصاد الشارقة، معتبراً أن المجموعات العاملة تحت مظلة الغرفة هي صوتها، وواحدة من أهم أدواتها الرامية إلى تعزيز نمو الأعمال والمحافظة على انتعاشها، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الأداء وجودة الخدمات وإطلاق المبادرات المبتكرة واستمرارية عقد اللقاءات الدورية، ومراجعة سير أداء عمل مجموعات العمل، بما يسهم في تقدم اقتصاد الشارقة وتحقيق الأهداف الرئيسية للخطط التنموية التي ترنو إليها الإمارة.

من جانبه أثنى محمد العوضي على جهود مجموعات العمل خلال الفترة الماضية، التي أسهمت في تحقيق العديد من الأهداف المرجوة التي وضعتها غرفة الشارقة، مشدداً على التزام الغرفة بالعمل بكل طاقاتها وإمكاناتها على خدمة مجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته ومجالاته، وتعزيز تنافسيته، ومتابعة قضاياه واحتياجاته، وتذليل كل ما يواجهه من تحديات بالتعاون مع الشركاء والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، داعياً رؤساء مجموعات العمل إلى جعل الاجتماعات واللقاءات مع الغرفة فرصة لطرح الأفكار وتقديم المقترحات، وإطلاق المبادرات النوعية التي تخدم مصالح القطاعات الاقتصادية وتدعم مسيرة الإمارة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

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