«اينوك» تكرّم مورديها الاستراتيجيين

المصدر: دبي ـ البيان

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احتفت مجموعة اينوك خلال حدث أقيم بمتحف المستقبل بـ35 شريكاً استراتيجياً للمجموعة، وذلك لأدائهم ومساهماتهم الاستثنائية في دعم سعي اينوك للوفاء بالتزامها المتواصل تجاه التنمية المستدامة للإمارات.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «يمثّل موردو إينوك جزءاً حيوياً من النجاحات اللافتة للمجموعة، ويسعدنا أن نكون معاً للإشادة بدعمهم المتواصل. وبينما نواصل مسيرة التحوّل الرقمي بأولوية الابتكار والاستدامة، تمكن مورّدونا من تجاوز توقعاتنا، ونتطلع إلى مواصلة العمل معهم في المستقبل».

وتم تكريم الموردين الذين عملوا بجناح اينوك المتطور في إكسبو 2020 دبي ومحطة الخدمة المستقبلية وهم «آيداس أركيتيكت» و«أليك للهندسة والمقاولات»؛ و«أركاديس كونسلتنج»؛ و«باقر محبي» و«سيتي دايموند للمقاولات»؛ و«جاك مورتون» و«بريمير كومبوزيت تيك».

وكرمت اينوك أفضل الموردين الذين أسهموا في تحقيق المجموعة أعلى مستويات الصحة والسلامة والبيئة وشمل ذلك الوفاء ستار؛ وأزتيك الشرق الأوسط للمقاولات؛ وإيسترن للمقاولات. وكرمت الموردين الذين دعموا عمليات المجموعة خلال جائحة كوفيد ومنهم «مختبر فرايبورغ الطبي» و«نافكو» وشركة «الخدمات الصناعية البحرية». وشملت القائمة أيضاً «أديارد»، والفطيم الهندسية، والشيراوي، والزرعوني، وأليوكور، وبالمير لوري، وكاد الإمارات، ودانواي، ودولفين لأنظمة التبريد والراديترات، ومؤسسة دبي الأهلية للنقل السريع، ودلسكو، ومواصلات الإمارات، ومركز تجهيز حقول النفط، وقطر للتأمين، وريالابل بوينت إلكتريكال، وروتاري الهندسية، وروتورك، وساب الشرق الأوسط، وسيدانا، سوشيالاييز، وترانسجارد وتريستار ترانسبورت.

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