«غرفة تجارة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة» بجنوب أفريقيا تنضم إلى الجواز اللوجستي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، أول برنامج ولاء عالمي للشحن يهدف إلى زيادة الفرص التجارية وتسهيل تدفق حركة التجارة بين الأسواق العالمية، انضمام غرفة تجارة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (SMME Chamber of) في جنوب أفريقيا إلى البرنامج، وهو ما من شأنه المساهمة في تسريع عجلة النمو الاقتصادي لجمهورية جنوب أفريقيا من خلال تحسين شبكات الربط التجاري والبنى التحتية لتعزيز بيئة أعمالها، وخلق الوظائف، وتسهيل وصولها إلى أسواق جديدة.

15 شريكاً

وتضم المبادرة 15 شريكاً في جنوب أفريقيا وأكثر من 200 شريك على الصعيد العالمي. وقد أحرزت تقدماً ملحوظاً منذ بدايتها في سنة 2020، من خلال تقديم الدعم المناسب لمنتسبيها، وإزالة الحواجز التجارية وإطلاق التجارة متعددة الوسائط، وتسهيل الرحلة التجارية الشاملة للتجار، إضافة إلى تمهيد الوصول إلى الأسواق الناشئة.

تم توقيع مذكرة التفاهم افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي من قبل عبد الرحمن بن حيدر، رئيس قسم الجواز اللوجستي العالمي، ونوا دبيلاه، رئيس الغرفة في جنوب أفريقيا، بحضور محش سعيد الهاملي، سفير الإمارات لدى جنوب أفريقيا، وممثلين عن السفارة الإماراتية وفريق عمل المبادرة.

وأكد محش الهاملي قوة العلاقات الثنائية المميزة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية جنوب أفريقيا باعتبارها ثاني أكبر شريك للدولة في القارة الأفريقية، ما يسهم في تطوير الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين الصديقين. وأضاف: نرحب بانضمام الغرفة كشريك في البرنامج اللوجستي العالمي، حيث نواصل التزامنا بدعم مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها، وذلك انطلاقاً من الموقع المحوري لدولة الإمارات كأكبر شريك تجاري لجنوب أفريقيا في منطقة الخليج. ونتطلع لفتح آفاق جديدة وواعدة لنمو أوجه التعاون المستقبلي بيننا.

وقال عبد الرحمن بن حيدر: نشكر جهود سفارة الإمارات في جنوب أفريقيا على دعمها المتواصل لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي من أجل تعزيز حضورها في البلدان الصديقة عبر توسيع آفاق العلاقات التجارية والاقتصادية المثمرة والواعدة مع أهم الشركات العالمية والإقليمية في مختلف القطاعات الحيوية.. ويسعدنا انضمام غرفة تجارة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جنوب أفريقيا كشريك رئيسي للمبادرة، حيث نسعى إلى إشراك جميع أصحاب العلاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة في تحسين التبادل التجاري من خلال فهم التحديات الحقيقية التي تواجه قطاع الخدمات اللوجستية في جمهورية جنوب أفريقيا والعالم، والعمل معاً من أجل الوصول إلى أفضل الحلول المناسبة لها من خلال المزايا التي تقدمها مبادرة الجواز اللوجستي العالمي لشركائها ومتعامليها.

قال نوا دبيلاه: تتمركز أهمية المبادرة في تحسين العلاقات التجارية بين جنوب أفريقيا ودولة الإمارات بشكل خاص، وتعزيز مسار التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية بشكل عام.

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