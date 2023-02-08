سوق أبوظبي يسجل أطول سلسلة مكاسب يومية منذ يناير 2022

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت أسواق الأسهم المحلية سلسلة مكاسبها في ختام تداولات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 3.7 مليار درهم مع تسجيل سوق أبوظبي أطول سلسلة مكاسب يومية منذ يناير 2022.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.136 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.14 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.546 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و594.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم سيولة بنهاية تداولات اليوم بنحو 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.21 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية 293.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 320 مليون سهم، من خلال تنفيذ أكثر من 17 ألف صفقة.

سوق أبوظبي..

استمر سوق أبوظبي للأوراق المالية في مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي، مع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 0.06% ليغلق عند 9954.05 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.04% ليبلغ مستوى 10007.57 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع سهم "الدار العقارية" بنسبة جاوزت 3% و"أبوظبي الأول" 1.13% و"طاقة" 0.94% و"أدنوك للتوزيع" 0.68% و"الياه سات" 0.38% و"موانئ أبوظبي" 0.34% و"فيرتيغلوب" 0.24%.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 259.5 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.05% عند 396.2 درهم، ثم "الفا ظبي" جاذباً نحو 126.8 مليون درهم وأغلق صاعداً بنحو 0.53% إلي مستوي 22.82 درهم، تلاه "الدار العقارية" بسيولة 119 مليون درهم واغلق عند 4.78 درهم.

سوق دبي..

وحلق سوق دبي المالي لمستوي جديد هو الأعلى في 4 أشهر ونصف بعد ارتفاع مؤشره العام بنسبة 0.36% أو ما يعادل 12.2 نقطة ليواصل مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي وصولا إلى مستوى 3417.01 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ سبتمبر الماضي.

وتدعم سوق دبي بارتفاع أسهم "إعمار العقارية" 1.98% و"دبي الإسلامي" 0.53% و"سوق دبي المالي" 3.52% و"إعمار للتطوير" 3.68% و"تيكوم" 5.26%.

وتصدر "إعمار العقارية" النشاط جاذباً سيولة بنحو 135.08 مليون درهم وأغلق عند 5.66 درهم، تلاه "إعمار للتطوير" بسيولة 34.2 مليون درهم وأغلق عند 4.78 درهم، ثم "سوق دبي المالي" بسيولة 24.8 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز