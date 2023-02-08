"الأوراق المالية" تصدر قراراً بشأن عقد الجمعيات العمومية بواسطة وسائل التقنية الحديثة

المصدر: وام

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أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بشأن عقد اجتماعات الجمعية العمومية بواسطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

وأوضح القرار، الذي أصدره معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أنه يجوز عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة العامة واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد.

وأشار القرار إلى أن اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية، واجتماع الجمعية العمومية السنوي، وأي اجتماعات جمعية عمومية متضمنة قرارات خاصة يعقد من خلال الحضور الشخصي مع إتاحة خيار استخدام وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد.

وذكر القرار انه للشركة وبعد الحصول على موافقة الهيئة عقد اجتماعات الجمعية العمومية الأخرى باستخدام وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد فقط دون الحضور الشخصي، ويلتزم رئيس الاجتماع ببيان عدد الأسهم المشاركة بالاجتماع من خلال الحضور الشخصي، ومن خلال الحضور عن بعد عند الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني المقرر لانعقاد الاجتماع، بالإضافة إلى التزام جامع الأصوات عند التصويت على قرارات الجمعية العمومية ببيان عدد الأصوات المشاركة من خلال الحضور الشخصي، ومن خلال الحضور عن بعد على كل قرار من قرارات الجمعية العمومية.

وبحسب القرار، تلتزم الشركة عند عقد اجتماع الجمعية العمومية بواسطة وسائل التقنية للحضور عن بعد بأحكام قانون الشركات بشأن تنظيم اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة العامة كالإعلان، ونصاب الحضور وآلية التصويت على القرارات وغيرها من الأحكام المنظمة لتلك الاجتماعات.

كذلك تلتزم الشركة بتضمين إعلان دعوة المساهمين للجمعية العمومية لآلية التسجيل للحضور عن بعد، والحصول قبل الاجتماع على إقرار من المساهم بموافقته على استخدام تقنية الحضور عن بعد وعلمه التام بآلية استخدام هذه التقنية للحضور والتصويت، بالإضافة إلى ضمان معالجة أي خلل تقني قد يطرأ أثناء الاجتماع بما يضمن استمرار حضور المساهم وقدرته على المناقشة والتصويت، وكذلك إعادة التصويت على القرار حال تعذر جمع أصوات المساهمين الحاضرين عن بعد لسبب، أو خلل، أو عطل فني، أو تقني لا يعود للمساهم ذاته.

ووفق القرار، يجب أن تتضمن التقنية المستخدمة للحضور عن بعد، آلية للتواصل المرئي اللحظي (المشاركة بالصوت والصورة – فيديو – عن طريق أحد تطبيقات الانترنت) لتمكين المساهم من ممارسة حقوقه بشكل لحظي، ومناقشة بنود الاجتماع وتقديم استفساراته والرد عليها والتصويت على كل قرار بشكل مباشر.

كذلك يجب أن تتضمن التقنية آلية للتحقق من هوية المساهم الحاضر عن بعد، أو من يمثله بالوكالة في الاجتماع من خلال مطابقة الصورة الواردة في المستندات الثبوتية (الهوية أو جواز السفر) مع صورة الشخص الحاضر بشكل آني قبل بدء الاجتماع، وحفظ المستندات المؤيدة لذلك لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتقديمها للهيئة عند الطلب، بالإضافة إلى آلية تسجيل وقائع اجتماع الجمعية العمومية وحفظها من خلال تسجيلها بالصوت والصورة (فيديو) لمدة لا تقل عن 10 سنوات وتقديمها للهيئة عند الطلب.

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