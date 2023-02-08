1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 537 مبايعة بقيمة 1.44 مليار درهم منها 106 مبايعة للأراضي بقيمة 616.72 مليون درهم و431 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 824.67 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 44 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 131 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 1 بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 134 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 50 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 62 مليون درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 89 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 137 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 193.57 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 89.35 مليون درهم و65 رهن فلل وشقق بقيمة 104.22 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة أم الشيف بقيمة 55 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 18 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 104.38 مليون درهم كان أهمها بمنطقة سيح شعيب 4 بقيمة 21 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 6 بقيمة 18 مليون درهم.



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