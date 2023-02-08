اتفاق بين آفاق الإسلامية للتمويل وأكاديمية «بي دبليو سي» لتقديم برنامج تدريبي

المصدر: دبي - البيان

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وقعت آفاق الإسلامية للتمويل، اتفاقية مع أكاديمية برايس ووترهاوس كوبرز «بي دبليو سي»، لتقديم برنامج تدريبي حول إدارة التغيير.

ويتكون البرنامج التدريبي من 3 مراحل وسيقام على مدار شهرين ويستهدف إعداد فريق الإدارة لقيادة التغيير والتطوير الاستراتيجي الداخلي في الشركة. وقالت حصة الغرير، رئيس الموارد البشرية في آفاق: موظفونا هم أولويتنا، ويجب علينا أن نستثمر في تطوير مهاراتهم ليقودوا آفاق نحو التطور والنجاح.

وقالت أماندا لاين، قائد أكاديمية بي دبليو سي: تغير دور القادة بشكل كبير في العقد الماضي. ويقوم عملاؤنا بالمساعدة على تبني فكرة التغيير، وتمكين موظفيهم ومساعدتهم على النمو. يسعدنا أن نكون جزءاً من رحلة التحول الاستراتيجي لآفاق ونتطلع إلى تعاوننا المستمر. وهذا التدريب سيمنح فريق إدارة آفاق فرصة لتطوير المهارات الشخصية والمهنية للتكيف مع التغييرات التي ستسهم في النمو والتطور المستقبلي. كما سيتم تزويدهم بالأدوات المناسبة ليكونوا جاهزين لإدارة التغيير وتوجيه الموظفين الآخرين خلال هذه الفترة.

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