حمدان بن محمد يعلن إنشاء مؤسسات جديدة تدعم أجندة دبي الاقتصادية

المصدر: البيان

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أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، إنشاء مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة.

وقال سموه عبر تويتر: "أعلنا اليوم إنشاء مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري،ومؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحية بدبي ، خطوة جديدة تدعم توجهاتنا لتوفير أفضل بيئة أعمال في العالم تحقيقاً لكامل مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

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