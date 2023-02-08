«دانة غاز» تسجّل صافي أرباح بقيمة 667 مليون درهم خلال 2022

المصدر: وام

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أعلنت "دانة غاز"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية الأولية السنوية حيث بلغ صافي الأرباح نحو 667 مليون درهم خلال العام 2022 مقارنةً بـ 1.16 مليار درهم في عام 2021.

وسجّلت الشركة، قبل احتساب مصادر الدخل والمخصصات الأخرى، صافي أرباح مُعدل بقيمة 718 مليون درهم مقارنةً بـ 469 مليون درهم خلال العام 2021، بزيادة نسبتها 53%، وجاء هذا النمو القوي في الأرباح على أساس سنوي بفعل ارتفاع أسعار النفط والغاز والتزام الشركة المستمر بخفض التكاليف.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 17% إلى 1.94 مليار درهم مقارنةً بـ 1.66 مليار درهم في 2021، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الأسعار المحققة لبيع المنتجات والذي جاء مصحوباً بزيادة لمعدلات إنتاج الشركة في إقليم كردستان العراق، في حين انخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 5% إلى 209 ملايين درهم خلال العام 2022 مقارنةً بـ 220 مليون درهم في 2021.

وارتفع معدل الإنتاج في إقليم كردستان العراق بنسبة 1% ليصل إلى 34,300 برميل نفط مكافئ يومياً. وعقب إنجاز مشروع إزالة الاختناقات بنجاح في محطة "خورمور" لمعالجة الغاز في إقليم كردستان العراق، زادت الطاقة الإنتاجية للمحطة بواقع 50 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا لتصل إلى 500 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، حيث بلغ إجمالي إنتاج الشركة في إقليم كردستان العراق مستوى قياسيا بمقدار نصف مليار قدم مكعبة في يوم 14 يناير وذلك للمرة الأولى في تاريخها، مما سينعكس إيجابياً على معدلات إنتاجها وإيراداتها خلال عام 2023.

وكانت دانة غاز قد توصّلت إلى اتفاقية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لدمج مناطق امتيازاتها الحالية وفق شروط مالية أفضل، والتي بموجبها سيتم تمديد العمر الاقتصادي لأصولها وبالتالي تحقيق قيمة أفضل ومردود للأطراف كافة على مدار السنوات القادمة، وتنتظر هذه الاتفاقية الحصول على الموافقة النهائية من البرلمان المصري والمتوقعة لاحقًا هذا العام.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز": "إن نتائجنا القوية لهذا العام هي شهادة على قدرتنا على التحكم في التكاليف والحفاظ على مستويات الإنتاج وسط بيئة مطولة من ارتفاع أسعار الطاقة. وقد نجحت الشركة خلال العام 2022 في تحسين كفاءة أصولها في إقليم كردستان العراق، من خلال تحقيق مستويات إنتاج قياسية ورفع الطاقة الإنتاجية بمعدل 50 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، وذلك عقب إنجاز مشروع إزالة الاختناقات بنجاح. وانتقالاً من هذا النجاح المحقق في إقليم كردستان العراق، سنواصل تنفيذ خططنا التي تستهدف زيادة مستويات إنتاج الغاز في مصر، مما يترك أثرًا إيجابيًا على البيئة في ظل زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي باعتباره بديلاً للوقود السائل عالي الانبعاثات الكربونية والمستخدم في توليد الكهرباء، كما من شأنه تعزيز جودة حياة الأفراد في مصر وإقليم كردستان العراق والعراق ككل".

وأضاف: "يسود توقعاتنا بالنسبة للعام الحالي حالة من الثقة والتفاؤل، خصوصاً في حال استمرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية. وسوف تتبع دانة غاز نهجًا مدروسًا بينما تمضي قدمًا نحو ترتيب أولوياتها الرئيسية خلال العام الجاري، والمتمثّلة، إلى جانب تحصيل المستحقات، في تطوير إمكانات وقدرات أصول الشركة العالمية في إقليم كردستان العراق إلى جانب تحقيق أعلى مردود ممكن من أصولها في مصر، وذلك عقب الحصول على موافقة مجلس النواب المصري على شروط الاتفاقية الجديدة ".

وبلغت السيولة النقدية للشركة بنهاية العام 553 مليون درهم، ويتضمن ذلك مبلغ بقيمة 322 مليون درهم مُحتفَظ به لدى شركة "بيرل بتروليوم". وقد حصّلت الشركة ما مجموعه 1.16 مليار درهم (خلال العام 2022، حيث بلغت الدفعات المستلمة في مصر وإقليم كردستان العراق ما قيمته 311 مليون درهم و854 مليون درهم على التوالي.

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