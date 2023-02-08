شراكة بين مصرف الإمارات للتنمية وسوق أبوظبي العالمي لإطلاق مبادرات تدعم تأسيس الشركات وتوسّعها

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي بهدف تحديد فرص التعاون لتقديم المزيد من الدعم للشركات الساعية إلى بدء مزاولة الأعمال في سوق أبوظبي العالمي.

وبموجب هذه الشراكة، سيدعم مصرف الإمارات للتنمية المؤسسات والشركات المرخصة من سوق أبوظبي العالمي، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة، من خلال تقديم خدمات مصرفية تحفيزية خاصة تشمل فتح حسابات جديدة بسرعة وكفاءة باستخدام الحلول الرقمية التي يقدمها المصرف.

وسيتعاون الطرفان أيضاً لتحسين تجربة انضمام العملاء الجدد إلى سوق أبوظبي العالمي وتبسيط عملية فتح الحساب المصرفي لعملاء المركز المالي الدولي.. كما سيدرُس المصرف متطلبات التمويل للمؤسسات والشركات الكبرى متعددة الجنسيات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، مع مراعاة إجراء العناية الواجبة ودراسات الجدوى المطلوبة.

علاوة على ذلك، سوف يستكشف الطرفان فرص التعاون والتعليم وتبادل الخبرات من خلال إطلاق مجموعة من المختبرات الرقمية المصممة خصيصاً للفعاليات وورش العمل المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، وذلك بهدف تعزيز تبادل المعارف بين المؤسسات والشركات الراغبة بترسيخ حضورها في سوق أبوظبي العالمي.

كما سيعمل مصرف الإمارات للتنمية وسوق أبوظبي العالمي على وضع إطار عمل استراتيجي لإنشاء منظومة حيوية متكاملة وتقديم المزيد من الدعم لشركات التكنولوجيا المالية.

ولهذه الغاية، سينشئ الطرفان عدداً من المختبرات الرقمية المصممة بعناية للفعاليات وورش العمل المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والتي ستثمر عن إطلاق مبادرات هادفة مستقبلاً.

بالإضافة إلى ذلك، سيتعاون مصرف الإمارات للتنمية مع سوق أبوظبي العالمي لدعم الشركات الناشئة في السوق ومساعدتها على التسجيل في المنصة الرقمية التابعة للمصرف للاستفادة من حلوله الرقمية المصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة.

وتضطلع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية بدور محوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنويع في دولة الإمارات.

وسيتمكّن مصرف الإمارات للتنمية بصفته المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي في الدولة وبالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي باعتباره المركز المالي الرائد في قلب العاصمة الإماراتية، من تقديم أفضل الخدمات لدعم إنشاء الشركات وتوسّع أعمالها داخل المركز المالي.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "يواصل مصرف الإمارات للتنمية جهوده الدؤوبة للتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين بهدف تحديد أفضل الفرص لدعم رحلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في المنطقة وتعزيز قدراتها المالية. ويُعد سوق أبوظبي العالمي مركزاً مالياً رائداً يحتضن الشركات من جميع الأحجام في المنطقة، ويستقطب المستثمرين المحليين والأجانب. ويسرّنا اليوم أن ندخل في هذه الشراكة مع سوق أبوظبي العالمي، ونتطلع من خلالها إلى توفير حلولنا التمويلية وإتاحة منصة خدماتنا المصرفية الرقمية إلى جانب خدمات التوجيه والتدريب والتعليم في سوق أبوظبي العالمي لتعزيز التنمية المستدامة للشركات الاستراتيجية والحيوية في الدولة".

من جانبه، قال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: "يسرّنا التعاون مع مصرف الإمارات للتنمية لتقديم خدمة أفضل لمنظومة الأعمال المتطورة والمزدهرة في سوق أبوظبي العالمي. تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لتعاوننا المستمر والتزامنا الدائم بتطوير وتعزيز وتوسيع المشهد المالي المزدهر في أبوظبي ودولة الإمارات ككل. نتطلع للعمل عن كثب مع فريق المصرف للمساهمة في دعم النمو المستدام لاقتصاد الإمارة وتمكين عملائنا أيضاً من الوصول إلى تجارب مصرفية استثنائية وحلول مالية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أعمالهم".

وكان مصرف الإمارات للتنمية قد تعاون مؤخراً مع منصة "بيهايف" للتكنولوجيا المالية المتخصصة في التمويل الجماعي، لإطلاق أحدث خدماته الرقمية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من تقديم طلب تمويل يصل حتى 5 ملايين درهم مباشرة عبر تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية الخاص به، وتلقّي الموافقة أو الرد في غضون خمسة أيام.

وتُتاح خدمة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والتي تعمل في أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية لمصرف الإمارات للتنمية وهي الصناعة والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية، وتستفيد الشركات التي تحصل على التمويل من فترات سداد تصل إلى 60 شهراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز