«دبي لخدمات الملاحة» ومركز محمد بن راشد للفضاء يتعاونان في مجال البنية التحتية للاتصالات الجوية والملاحة والمراقبة

المصدر: البيان

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وقعت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية "دانز" ومركز محمد بن راشد للفضاء مذكرة تفاهم لاستكشاف ودراسة عوامل تمكين تكنولوجيا الأقمار الصناعية في أعقاب إصدار المنظمة الدولية للطيران المدني "ايكاو" الإطار الخاص بترقية نظام الطيران المعني بتحديث وتعزيز البنية التحتية للاتصالات والملاحة والمراقبة في الفضاء الجوي.

ويأتي ذلك في خطوة من شأنها المساعدة على تعزيز الطموحات الكبيرة للإمارات في مجال الطيران المدني والفضاء والارتقاء بهما إلى آفاق جديدة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة.. إن مذكرة التفاهم هذه تؤكد مكانة الإمارات بوصفها دولة رائدة تقود التقدم في مجالات إدارة الطيران والحركة الجوية وتساهم على المدى الطويل في تحقيق الرؤية المتمثلة في جعل دبي مطار العالم ..مضيفا أن تزايد دور دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص كمركز طيران عالمي دائم التطور يربط بين الشرق والغرب انما هو انعكاس حقيقي لطموحاتنا في مجال السفر الجوي والمشاركة في رسم مستقبله.

وأضاف سموه " واثق أن هذه المذكرة تمثل خطوة حاسمة أخرى لتحسين البنية التحتية للطيران لدينا والمساهمة في رفع المعايير العالمية المعتمدة من قبلنا وتعزيز كفاءتنا التكنولوجية ومرونتنا في مجال إدارة الحركة الجوية. لقد خلقت الحكومة استراتيجية واضحة المعالم والعديد من المشاريع التي يتم وسيتم تنفيذها عبر كامل سلسلة القيمة المضافة التي يوفرها قطاع الطيران لاقتصادنا الوطني".

من جانبه قال سعادة حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء أن هناك إمكانات هائلة للتطبيقات الفضائية المبتكرة وسنبقى ملتزمين بتحويل قطاع الفضاء وتطوير القدرات الوطنية حيث أثبتنا أن تكنولوجيا وأبحاث الفضاء يمكن أن تولد مجموعة واسعة من الفوائد الاقتصادية وأن تدفع عجلة النمو في مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك الطيران.

وأضاف " نتطلع من خلال مذكرة التفاهم هذه مع دانز أن نتمكن من زيادة المساهمة وتسريع التقدم على صعيد قدرات إدارة الطيران والحركة الجوية وذلك من خلال الاستفادة من عمليات الأقمار الصناعية لدينا من حيث التكنولوجيا والمعرفة في الوقت الحقيقي".

حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وسعادة حمد عبيد المنصوري رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء حيث قام كل من سعادة محمد عبد الله أهلي المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني والمدير التنفيذي المنتدب لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية وسعادة سالم حميد المري المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء بالتوقيع على مذكرة التفاهم.

كما حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم إبراهيم اهلي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية وعدد من المسؤولين التنفيذيين من كلا المؤسسة والمركز. وتعتبر دانز المزود الحصري لخدمات الملاحة الجوية لأربعة مطارات من ضمنها مطار دبي الدولي الذي يعتبر أكبر مطار في العالم بإعداد المسافرين الدوليين والذي استقبل ما يربو عن 1.115 مليار مسافر على متن أكثر من 7.47 ملايين رحلة جوية منذ تأسيسه في العام 1960 في حين يمثل مركز محمد بن راشد للفضاء المؤسسة الحكومية التي تقف وراء مشاريع الأقمار الصناعية الفضائية ومنها مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ وبعثة الإمارات للقمر وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء.

وتحتل دانز مركز الصدارة في مجال عملها حيث تولت العديد من المشاريع المبتكرة في مجال الملاحة الجوية مما أهل دبي للحصول في مارس من العام على نظام "توب سكاي" المتقدم لإدارة الحركة الجوية الذي من شأنه تعزيز قدرة وسلامة وكفاءة خدمات الملاحة الجوية في مطار دبي الدولي.

وتأتي مذكرة التفاهم بين مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية ومركز محمد بن راشد للفضاء لغرض استكشاف عوامل تمكين تكنولوجيا الأقمار الصناعية وتعزيز البنية التحتية للاتصالات الفضائية والملاحة والمراقبة الجوية حيث ستعمل المؤسستان بشكل مشترك على تبادل الخبرات العملية وتنمية الموارد البشرية لديهما لتسهيل تنفيذ مذكرة التفاهم.

وستقومان بالتعاون في المجالات والأنشطة والنظم الخاصة بربط البيانات لخدمة المصلحة العامة للإمارات التي تعتبر أحد أكثر الاقتصادات حيوية وأحد أبرز مراكز المعرفة والتكنولوجيا في العالم.

ووفقا لمذكرة التفاهم التي تشتمل على 18 مادة فقد أعرب كل من مركز محمد بن راشد للفضاء ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية عن تعاونهما وتبادل البيانات والمعلومات فيما بينهما في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية للجيل القادم من الطائرات في المنطقة علاوة على حرصهما على وضع إطار تنظيمي للتعاون فيما بينهما.

كما اتفق الكيانان على العمل سويا للارتقاء بآفاق تعاونهما من خلال تبادل الخبرات العملية وتنمية الموارد البشرية لتسهيل تنفيذ مذكرة التفاهم وتستمر مذكرة التفاهم لمدة خمس سنوات على ان يتم تجديدها من قبل الطرفين بعد الاتفاق المتبادل بينهما.

وكانت الإمارات قد برزت كواحدة من القوى الرائدة في غرب آسيا في مجال الفضاء وأصبحت خامس دولة - بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند – التي تصل إلى المريخ الكوكب الرابع لجهة بعده عن الشمس والدولة الثانية التي تنجح بهذه المحاولة الأولى بعد الهند.

من جانبه بدأ مركز محمد بن راشد للفضاء الذي تأسس في العام 2006 في تطوير قدراته في مجال الفضاء واضطلع بمهام بناء وتطوير وتشغيل العديد من الأقمار الصناعية لرصد الأرض وتقديم خدمات التصوير وتحليلها ودراستها علاوة على توليد البيانات ذات الصلة لصالح المجتمعات العلمية ومراكز البحث حول العالم.

وتم في العام 2006 تكليف مركز محمد بن راشد للفضاء بتطوير أول قمر صناعي للإمارات وتم إيفاد فريق من المهندسين الإماراتيين إلى كوريا كجزء من برنامج لنقل المعرفة حيث قام مهندسو الأقمار الصناعية في مركز محمد بن راشد للفضاء من خلال العمل مع خبراء من كوريا بتصميم وتصنيع أول قمر صناعي يعتمد على تكنولوجيا النانو في البلاد وهو "نايف-1" بالإضافة إلى أول قمرين صناعيين للمراقبة وهما دبي سات -1 ودبي سات -2 اللذان تم إطلاقهما في عامي 2009 و2013 على التوالي.

وفي أكتوبر من العام 2018 تم الاحتفال بإطلاق أول قمر صناعي لمراقبة الأرض من تصميم وتصنيع الإمارات بنسبة 100 بالمائة وهو قمر "خليفة سات" المتطور للغاية باعتباره حدثاً تاريخيا حيث عزز قمر خليفة سات مكانة البلاد بين البلدان المصنعة الرائدة في العالم في مجال تكنولوجيا الفضاء ودورها في المساهمة بفعالية بتوفير بيانات تصوير الأقمار الصناعية ذات الأهمية الكبيرة لتقدم البشرية.وكشفت عن خطتها لتطوير القمر الصناعي الجديد "ام – بي - زد-سات" المتوقع إطلاقه خلال العام 2024 ليكون الأحدث من نوعه في مجال التصوير عالي الدقة من الفضاء الخارجي حيث يوفر مركز محمد بن راشد للفضاء صور أقمار صناعية عالية الدقة للاستخدام الحكومي والتجاري في مختلف التطبيقات.

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