افتتاح لولو هايبر ماركت بين الجسرين في ربدان مول

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احتفلت لولو هايبر ماركت رائدة البيع بالتجزئة في المنطقة، بافتتاح هايبر ماركت في ربدان مول في أبوظبي بالتعاون مع جمعية بين الجسرين التعاونية. وقد جرت مراسم الافتتاح بواسطة سعادة الشيخ حامد بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس مجلس إدارة جمعية بين الجسرين بحضور يوسف علي موسليام، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية.

ويوفر المتجر الجديد الذي تبلغ مساحته الاجمالية 7,413 متر مربع، خيارات التسوق الشهيرة لدى متاجر لولو، والتي تشمل تشكيلات السلع التموينية المفضلة، المنتجات الطازجة والتي تمت تنسيقها على أحدث مفاهيم التسوق العالمية. كما سيجد المتسوقين أحدث صيحات الازياء في المتجر متعدد الاقسام.

ويحظى المتجر بمساحة واسعة لمواقف السيارات تسع لعدد 552 سيارة بالإضافة إلى توفر دخول سهل وسريع للمركز التجاري باعتباره يقع في موقع استراتيجي.

ويقع الهايبر ماركت الجديد في مركز تسوق ربدان الجديد، والذي يشمل عدد من المرافق والمتاجر مثل ماكينات الصرافات ومتاجر الاتصالات.

سيستمتع المتسوقين بصفقات مذهلة وخصومات كبيرة في الاسعار بمناسبة الافتتاح على تشكيلات كبيرة من المنتجات من جميع الاصناف، تشمل المنتجات الطازجة والخضروات، الإلكترونيات والأزياء.

وقال يوسف على بمناسبة الافتتاح: "نحن سعيدون بافتتاح متجرنا الجديد في ربدان مول بالتعاون مع جمعية بين الجسرين. وذلك يؤكد التزامنا بالوصول إلى تحقيق سوق متنوع وشامل. ويأتي هذا الافتتاح تماشياً مع رؤيتنا الطموحة في المواصلة في التوسع والتطوير في السوق المحلي ومواكبة التطور العمراني في الدولة. الشيء الذي يضع المجتمع في قلب التنمية في البلاد."

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