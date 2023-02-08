«أمان» تتحول إلى شركة استثمار

المصدر: (دبي - البيان)

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وافقت الجمعية العمومية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، على التخارج وبيع المحافظ التأمينية، وتحويل نشاط الشركة إلى شركة استثمار. وفوضت الجمعية العمومية للشركة مجلس الإدارة لإنهاء كافة الإجراءات مع الجهات الرسمية، وحملة الوثائق للتخارج من أعمال التأمين.

وكانت «أمان» قد أعلنت أنها اتفقت مع شركة أبوظبي الوطنية للتكافل، وشركة «سلامة» للتأمين، على بيع عمليات التأمين لهما شريطة موافقة المساهمين والجهات الرقابية. من جهة أخرى، وافقت عمومية لـ «أمان» على قرار مجلس الإدارة بتحويل النشاط إلى شركة استثمار، بعد موافقة الجهات الرسمية.

وأكد الدكتور صالح الهاشمي، رئيس مجلس إدارة «أمان» أن الشركة تحقق تقدماً في تنفيذ الاستراتيجية التي أقرتها للخروج من أعمال التأمين وتحويلها إلى شركة استثمار، إذ تضمنت المرحلة الأولى بيع وتحويل محفظة التأمين إلى المشترين، بينما تضمنت المرحلة الثانية تحول «أمان» إلى شركة استثمارية. وقال إن «أمان» نجحت في تقليص حجم الأصول غير الاستراتيجية، الأمر الذي كان له أثر إيجابي في تحسين الوضع المالي.

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