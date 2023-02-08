2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 519 مبايعة بقيمة 1.61 مليار درهم، منها 72 مبايعة للأراضي بقيمة 561.25 مليوناً، و447 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.05 مليار درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 70 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة، تليها مبايعة بـ 50 مليوناً في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بـ 45 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة. وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 34 مبايعة بـ 116 مليوناً، تلتها منطقة اليفره 1 بتسجيلها 11 مبايعة بـ 66 مليوناً، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بـ 24 مليون درهم

. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بـ 156 مليوناً بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بـ 82 مليوناً في منطقة جزيرة 2 وأخيراً مبايعة بـ 38 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

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