شقة في دبي تسجل سعراً تاريخياً للقدم المربعة

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت عقارات دبي رقماً تاريخياً ببيع شقة من ثلاث غرف نوم في منتجع ومساكن بولغري هذا الأسبوع بسعر ١٣ ألفاً و٥٤٣ درهماً للقدم المربّعة، ما يجعل هذه الصفقة صاحبة أعلى سعر مسجّل للقدم المربّعة في تاريخ العقارات في دبي. والرقم القياسي السابق لأعلى سعر تمّ تحقيقه للقدم المربّعة، هو 12.624 ألف درهم.

وتوقع عبدالله العجاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة درِفن للعقارات التي أنجزت الصفقة أن يشهد قطاع العقارات السكنية في دبي نمواً مبهراً هذا العام وأن تحافظ سوق دبي على جاذبيتها الفائقة لكلّ من المقيمين فيها، أو المقيمين في الخارج الذين يبحثون عن الاستثمار المناسب في مدينة آمنة ومأمونة.

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