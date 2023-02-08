دبي الأولى عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر بالسياحة والفنادق

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدّرت دبي مدن العالم في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبتها في قطاع السياحة والفنادق على مدار 2022، بحسب الأرقام الصادرة عن قاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر «إف دي آي ماركتس» التابعة لمؤسسة «فايننشال تايمز»، ونشرتها أمس مجلة «إف دي آي انتليجنس» البريطانية المتخصصة في شؤون الاستثمارات، التي تتبع المؤسسة نفسها.

وأفادت البيانات بأن دبي استقطبت العام الماضي 16 مشروعاً ممولاً بالكامل عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر في السياحة والفنادق، وهو أكبر رقم على مستوى مدن العالم في هذه الفئة من المشروعات بالقطاع في 2022. ونوهت البيانات بأن الرقم هو الأعلى على مستوى مدن العالم كافة أيضاً منذ 2019، وهو العام الذي سبق تفشي جائحة «كوفيد 19» في جميع أنحاء العالم مباشرة.

وأضافت البيانات أن الرقم يعكس قفزة هائلة في مشروعات الاستثمار الأجنبي بقطاع السياحة والفندقة على مستوى العالم بين عامي 2021 و2023، حيث بلغت القفزة 33.6%. وتطرق تقرير «إف دي آي انتليجنس» إلى إعلان شركة «إس اتش هوتيلز اند ريزورتس» الأمريكية لإدارة الفنادق والمنتجعات عن اعتزامها افتتاح أول فندق فاخر في دبي بحلول 2026.

ويحمل الفندق الذي يقع في «داونتاون دبي» اسم «بكارات هوتيل دبي». ووصف التقرير الإعلان بأنه يعزز مكانة دبي وجهة رئيسة تستهدفها كبريات الشركات العالمية في إدارة الفنادق والمنتجعات. يذكر أن دبي تصدرت مدن العالم في مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بصفة عامة، وعلى مستوى القطاعات كافة، في 2022، بحسب قاعدة بيانات «إف دي آي ماركتس».

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