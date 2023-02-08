جزيرة بلوواترز تتصدر قائمة وجهات الإيجار قصير الأمد في دبي

المصدر: دبي- البيان

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كشفت جيستريدي، الشركة العالمية لتكنولوجيا الضيافة والعقارات، عن أن جزيرة بلوواترز تصدرت قائمة أكثر المواقع شعبية للمستأجرين لفترات قصيرة في دبي، تليها نخلة جميرا. وجاءت سيتي ووك دبي في المركز الثالث، متبوعة بجميرا بيتش ريزيدنسز ودبي مارينا.

وتقع الوجهات الخمس وسط مدينة دبي، مما يعكس أهمية المنطقة الكبيرة بالنسبة للسياح لأغراض الترفيه والعمل على حد سواء، بفضل قربها من مركز دبي المالي العالمي والمركز التجاري إضافة إلى احتضانها مرافق جذب رئيسية، مثل دبي مول. وتم تصنيف دبي كأكثر مدن العالم ربحية لأصحاب العقارات بالعالم في 2022.

وقالت ريم الخطيب، المديرة الإدارية الإقليمية لمجموعة جيستريدي: شهدت منظومة الإيجارات قصيرة الأجل تحسناً ملحوظاً بفضل الجهود المبذولة لتعزيز قطاع السياحة الوافدة، ومواصلة العمل في ضوء توقعات عام 2023 الإيجابية، إلى جانب إطلاق مبادرات، مثل تأشيرة دبي للرُّحل الرقميين التي تم إصدارها في عام 2021، واختيار دبي ثالث أفضل مدينة على مستوى العالم للرُّحل الرقميين في 2022.

وشهدت السياحة الوافدة في الشرق الأوسط أقوى زيادة في 2022 بنسبة 83% من مستويات ما قبل الأزمة الصحية العالمية، بحسب ما ذكرته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

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