«الاتحاد للشحن» توقع مذكرة مع «أسترال للطيران» لتوسيع عملياتها بأفريقيا

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة للاتحاد للطيران، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أسترال للطيران لتوسيع الشراكة الحالية بين الطرفين وتعزيز التعاون بين أبوظبي ونيروبي وزيادة وصول الاتحاد للشحن في السوق الأفريقية.

وتتضمن مذكرة التفاهم الشاملة توفير مجموعة إضافية من خدمات الشحن للعملاء من نيروبي إلى مقر شركة الاتحاد للشحن في أبوظبي ابتداءً من 1 أبريل 2023، ما يمنح عملاء الشركة سعة شحن إضافية للرحلات القادمة من العاصمة الكينية. ويسهم توسيع نطاق الشراكة في تعزيز عمليات الاتحاد للشحن في السوق الأفريقية.

ووقعت الاتحاد للشحن عام 2021 اتفاقيات مستوى الخدمة مع أسترال للطيران لتوفير حلول شحن جوي موثوقة واقتصادية لنقل الأدوية في القارة الأفريقية، والتي شكلت أول اتفاقية نقل مشترك تبرمها الاتحاد للشحن فيما يتعلق بنقل المستحضرات الصيدلانية، وأكدت التزام شركائها الكامل بأحدث لوائح ومعايير شحن الأدوية المعتمدة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي وممارسات التوزيع الجيدة.

وتستند الاتفاقية الأخيرة على الشراكة الموسعة بين أسترال للطيران وإمارة أبوظبي، والتي تنص على زيادة عدد رحلات الشركة إلى العاصمة أبوظبي بدعم من الاتحاد للشحن. وتتضمن الاتفاقية مشاركة أسترال للطيران والاتحاد للشحن حوالي 50 % من إجمالي سعة الشحن المتوفرة ضمن الرحلات الجديدة من نيروبي إلى أبوظبي ذهاباً وإياباً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز