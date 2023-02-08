قفزة متوقعة لأسعار تذاكر السفر على أبواب إجازة الربيع مع ارتفاع تكاليف الوقود

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

قفز سعر برميل وقود الطائرات بحسب مؤشر الوقود الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) خلال الأسبوع المنتهي في 27 يناير إلى 146 دولاراً للبرميل بارتفاع 38.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي ينذر بقفزة في أسعار تذاكر السفر على أبواب إجازة الربيع مع ارتفاع الطلب على السفر وقيام شركات الطيران بتحميل زيادة تكلفة الوقود على أسعار الذاكر.

3 عوامل

وهناك 3 عوامل أساسية تتحكم في أسعار التذاكر تتمثل بتكلفة الوقود وحجم الطلب وقوة المنافسة على الوجهة السياحية، وشهدت كلفة الوقود ارتفاعاً كبيراً مقارنة مع العام الماضي بالتوازي مع تنامي الطلب على السفر، ما ينتظر معه ارتفاعات كبيرة بأسعار التذاكر لاسيما خلال فترة العطل والإجازات الطويلة.

وقالت مصادر عاملة في قطاع السفر إن شركات الطيران بدأت مراقبة مؤشر أسعار الوقود لدراسة اتخاذ قرار بشأن رفع رسوم علاوة الوقود على تذاكر السفر لتغطية جزء من الزيادة في عقود وقود الطائرات خلال الأشهر الماضية.

وقال ياسين دياب مدير عام وكالة الفيصل للسفريات والسياحة إن أسعار الطيران خلال الفترة الحالية لا تزال ضمن المستويات الطبيعية لكنها مرشحة للارتفاع بنهاية الشهر المقبل بالتزامن مع إجازات المدارس وارتفاع الطلب على السفر بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود.

وأضاف إن أسعار الوقود من العوامل الرئيسية التي تتسبب في ارتفاع أسعار التذكر إلى جانب قوة الطلب وحجم المنافسة على الوجهة بين شركات الطيران، مشيراً إلى أنه في حال تزامن ارتفاع الطلب مع ارتفاع أسعار الوقود نتوقع ارتفاعاً كبيراً بأسعار التذاكر لأن شركات الطيران مجبرة على التعامل مع ارتفاع تكاليف النفط، كونها تشكل حصة كبيرة للغاية من إجمالي التكاليف التشغيلية. وقال دياب إن الحجز المبكر قبل ارتفاع الطلب على السفر يعتبر أفضل ضمان للحصول على أسعار أقل، مشيراً إلى أن الفارق في السعر على الرحلة نفسها قد يصل إلى الضعف حال تم الحجز في اللحظات الأخيرة.

ارتفاع منتظر

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي لينك» إن ارتفاعا منتظرا بالأسعار سيكون قبيل شهر رمضان بالتزامن مع الإجازات المدرسية. وأضاف إن ارتفاع أسعار النفط يزيد الضغوط على شركات الطيران عامة سواء أكانت اقتصادية أم تقليدية، مشيراً إلى أن هناك طرقاً للتعامل مع تحدي الارتفاع المستمر بأسعار الوقود تتمثل في فرض زيادة جديدة على ضريبة الوقود، وهذا أمر قد يطرح في حال استمرار ارتفاع أسعار الوقود علماً أن الناقلات الجوية تراقب مؤشر الوقود بشكل مستمر.

وأفاد مؤشر «آياتا» أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سجلت ارتفاعاً في أسعار الوقود بنسبة 22.3 % إلى 125.7 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع سعر برميل وقود الطائرات في أوروبا بنهاية يناير بنسبة 26.3 % إلى 143.8 دولاراً للبرميل.

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