حملة لـ«الإمارات الإسلامي» لتسريع الابتكار في التكنولوجيا المالية

المصدر: (دبي – البيان)

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أطلق «الإمارات الإسلامي» حملة عالمية لتسريع وتيرة أعمال التكنولوجيا المالية بالتعاون مع منصة «بلاج آند بلاي أبوظبي» العالمية المتخصصة في مجال الابتكار. وتمثل الحملة دعوة لشركات التكنولوجيا المالية الإسلامية الرائدة والناشئة للتقدم بمقترحات يمكن أن تعزز تجارب المتعاملين عبر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري والاستقرار المالي.

وتعاون بنك الإمارات دبي الوطني في وقت سابق من العام الماضي مع المنصة لتعزيز منظومة الابتكار المفتوحة لدى البنك والارتقاء بها إلى المستويات العالمية.

وفي السنوات الأخيرة، شهد التمويل الإسلامي نمواً سريعاً على مستوى دوره في التمكين المالي الأخلاقي ومن حيث حصته في السوق المالية العالمية، حيث نما بنسبة 18%، ليصل إلى 179 مليار دولار في حجم المعاملات المحتمل بحلول عام 2026.

وتعكس حملة «الإمارات الإسلامي» العالمية لتسريع وتيرة أعمال التكنولوجيا المالية التزام المصرف بتوسيع سوق الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية، مدفوعاً بالابتكار المصرفي والتميز في الخدمة.

وباعتباره من المؤسسات الرائدة في الخدمات المصرفية الرقمية، واصل «الإمارات الإسلامي» تعزيز عروضه الرقمية، بما يتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى مجموعة من المعاملات المدعومة بأحدث الابتكارات المصرفية.

وفي عام 2022، أطلق المصرف العديد من المبادرات التي شملت التحول في أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي، والخدمات المصرفية المتطورة عبر روبوت الدردشة «تشات بوت»، مسجلاً زيادة بنسبة 21% في المعاملات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المتحرك.

وستسهم حملة تسريع التكنولوجيا المالية في تمكين «الإمارات الإسلامي» من تقديم عروض مميزة من خلال الدعم والمشاركة في ابتكار الحلول مع الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية.

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