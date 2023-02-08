القرية العالمية تطلق «مهرجان الصغار مع الرحالة»

المصدر: دبي - البيان

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دعت القرية العالمية الآباء والأمهات لإحضار أطفالهم والاستمتاع بفعاليات «مهرجان الصغار مع الرحالة» الذي يقام تحت شعار «امرحوا في عالم من الألعاب» خلال عطلة الربيع.

وسيحفل المهرجان بمغامرات وفعاليات ممتعة للجميع، وسيقدم ألعاباً لوحية مميزة، مثل أكبر لعبة لوحية في العالم (السلم والثعبان)، كبيرة لدرجة أهلتها لدخول غينيس للأرقام القياسية، ولعبة «سفينة القراصنة»، ولعبة «أربعة على التوالي»، ولعبة «ستاك إم» العملاقة لاختبار مهارات الرمي لدى الصغار. وستكون جميع هذه الألعاب متاحة مجاناً لضيوف القرية العالمية الصغار، وستمنح الفائزين فيها جوائز مميزة طوال فترة المهرجان من 10 إلى 26 فبراير.

ويشتهر «مهرجان الصغار مع الرحالة» بألعابه اللوحية الضخمة ذات الحجم العملاق، وستمتد نسخته الثامنة على مدار 17 يوماً من المرح الدائم للصغار وحتى الكبار الذين يحملون قلوب الشباب. وسيستمتع الحضور بعروض حية في «مسرح الصغار» والرسم على الوجه المجاني واللقاءات بشخصياتهم المفضلة المشهورة.

وقال شون كورنيل، مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية: يعود «مهرجان الصغار مع الرحالة» الذي يحظى بشعبية واسعة لدى ضيوف القرية العالمية من الأطفال والكبار بعد سبعة مواسم ناجحة، حيث سيقدم الحدث، على مدى 17 يوماً أنشطة ترفيهية ممتعة للضيوف من جميع الأعمار.

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