«لومينور» تتوسع عالمياً انطلاقاً من دبي

المصدر: (دبي – البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «لومينور» Lumenore، منصة تطوير حلول التحليلات المتقدمة وذكاء الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومقرها دبي، أمس، عن خططها للتوسع عالمياً من خلال عقد شراكة استراتيجية مع «آي كيو إنوفيشن هب إل إل بي» iQ Innovation Hub LLP، شريك التكنولوجيا المتكامل المتخصص في الاستشارات وحلول المشاريع، وذلك بهدف تعزيز زخم أعمالها في أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، انطلاقاً من دبي.

وبموجب هذه الاتفاقية، تصبح «آي كيو إنوفيشن» مورّداً لمنتجات «لومينور» في تلك الأسواق، إلى جانب تقديم الدعم الكامل في مجالات الأتمتة الذكية، وحلول السحابة، وعمليات الترحيل عبر السحابة، وتطوير الويب، وتطوير واجهة برمجة التطبيقات API، واختبار الأتمتة والبلوك تشين في صناعات مثل الرعاية الصحية، والسيارات، والتجارة الإلكترونية. ومن خلال هذه الشراكة، تتوقع «لومينور» إضافة أكثر من 10 آلاف مستخدم إلى قاعدة عملائها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية خلال الأشهر الستة المقبلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز