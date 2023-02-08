7000 خبير بالدورة الأولى لمعرض «إنتيغريت ميدل إيست» في دبي مايو المقبل

المصدر: دبي- البيان

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يحتضن مركز دبي التجاري العالمي النسخة الأولى من «إنتيغريت ميدل إيست»، بمشاركة خبراء التكنولوجيا السمعية البصرية ووسائل الإعلام الرقمية. وسيقام الحدث في الفترة من 16 إلى 18 مايو، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 7000 خبير في دمج التقنيات وأخصائيي التقنيات الصوتية المرئية المحترفين وصناّع القرار في صناعات التطبيقات، بمن فيهم مشترو التقنيات التعليمية ومهندسو المنازل الذكية واستشاريو التصميم لمطوّري العقارات ومزوّدو خدمات الضيافة ومجموعات البيع بالتجزئة ومشترو حلول الشركات والمشاريع.

وسيعقد الحدث بالتزامن مع معرض«كابسات 2023» المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية والذي يتوقع أن يستقطب حوالي 14.000 زائر. وسيتيح الحدث للزوار استكشاف العديد من المنتجات والخدمات التي يقدمها مزوّدو التقنيات السمعية والبصرية، بما في ذلك مراكز القيادة والتحكم العالمية (C3)، وشاشات العرض التي تعمل بدون لمس، والحلول الصوتية والمرئية المتطورة للعروض المباشرة، والمتاجر المستقبلية، وأحدث خيارات العمل والدراسة الهجينة.

ويتوقع أن تصل قيمة سوق التقنيات المرئية والصوتية إلى 518.26 مليار دولار بنهاية 2027. وتشمل هذه التقنيات تكنولوجيا البث المرئي والمسموع عبر بروتوكول الإنترنت، والتي يتوقع أن تشهد نمواً بمعدّل سنوي مركب يصل إلى 60%، فضلاً عن تقنيات الصوت في الوقت الفعلي، والعرض المرئي ثلاثي الأبعاد في عالم الميتافيرس، التي سيصل حجم سوقها إلى 252.16 مليار دولار بحلول 2028. وتشير التقديرات إلى أن سوق لوحات العرض سينمو إلى قُرابة 27.8 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب 11.2%، بين 2021 إلى 2026.

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