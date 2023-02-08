منتدى الشارقة للاستثمار ينطلق اليوم

المصدر: الشارقة - وام

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تنطلق، اليوم، الدورة السادسة من «منتدى الشارقة للاستثمار»، وتستمر يومين، في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات»، بتنظيم من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، الذي يستضيف عدداً من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية بمشاركة نخبة من صناع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين والمستثمرين ورجال الأعمال محلياً وعالمياً.

ويشهد المنتدى السنوي الذي تستضيفه إمارة الشارقة مشاركة 50 متحدثاً منهم وزراء وخبراء ورؤساء ومديرون تنفيذيون لكبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية وغرف التجارة، وهيئات ودوائر ومؤسسات حكومية وشبه حكومية ومصارف وشركات خاصة من مختلف القطاعات ويتضمن مجموعة متميزة من الجلسات النقاشية والندوات الحوارية مقدماً فرصة التواصل وتبادل الرؤى والأفكار مع كبار المستثمرين.

ويسلط المنتدى - الذي يقام تحت شعار «إعادة تعريف الاقتصاد… نحو مستقبل اقتصادي أفضل» - الضوء على تحديات وفرص المرحلة الاقتصادية الراهنة ويبحث كيفية توظيف الاستثمارات لتحقيق النمو المستدام والعائد الاجتماعي الشامل من خلال توجيهها نحو القطاعات الواعدة والتي تبشر بمستقبل اقتصادي أفضل مثل الاقتصاد الأخضر ومستقبل المشاريع العائلية والتركيز على السلع والخدمات التي تشكل قاعدة حاجات المجتمعات.

فرص واعدة

وأكد محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، أن المرحلة الحالية ثرية بالخيارات الاستثمارية والفرص الواعدة وأن توجهات المستثمرين تسهم في تشكيل مستقبل اقتصاد المنطقة والعالم.

وقال - في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات (وام): إن التوزيع الاستراتيجي لرأس المال ما بين القطاعات الاقتصادية الأساسية التي توفر الاحتياجات الرئيسية للمجتمعات من ناحية والقطاعات الجديدة الصاعدة من ناحية ثانية سيعزز معادلة النمو والاستقرار والاستدامة.

وأوضح أن منتدى الشارقة للاستثمار ينعقد هذا العام في ظل مناخ اقتصادي عالمي غير عادي يشهد توقعات متباينة حول مستقبل الأعمال والنمو والتنمية ما يجعل من المنتدى منصة لتحليل مكانة الاستثمار ودوره في مسيرة التنمية العالمية وفرصة تجمع المستثمرين ورواد الأعمال للتوافق على أفضل التوجهات التي تحقق مصالح المجتمعات.

أولويات

وبين المشرخ أن المنتدى سيبحث في أولويات المرحلة فكل مرحلة لها أولوياتها الاستثمارية، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية نمواً استثمارياً ملحوظاً توزع بين القطاعات التقليدية الحيوية والقطاعات الصاعدة مستحضراً تجربة الشارقة التي شهدت نمواً استثنائياً في 4 قطاعات وهي، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 55,6%، وقطاع الأغذية والصناعات الزراعية بنسبة 49,7 %، وعلوم الحياة 47 %، والتوزيع والخدمات اللوجستية بنسبة 46,2%.

وأشار إلى تجربة الشارقة في تحويل النفايات بالكامل، إذ تسهم محطة تحويل النفايات إلى طاقة ومجمع الطاقة الشمسية التابعين لمجموعة «بيئة» في إنتاج طاقة منخفضة الكربون تكفي لتزويد 67 ألف منزل بحاجتها من الكهرباء ما جعل من الشارقة منذ مايو 2022 أول مدينة في الشرق الأوسط تُحول فيها النفايات بالكامل ووجهة جاذبة للاستثمار في تقنيات الاستدامة الحديثة.

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