تعزيز التعاون السياحي بين الإمارات والبحرين

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً مع فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة البحرينية، وذلك بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك، وناقشا دعم التواصل المستمر والتنسيق بهدف الترويج للبلدين محلياً وإقليمياً وعالمياً كوجهة سياحية موحدة، مع التركيز على سياحة الأعمال والترفيه.

واستعرض معالي عبدالله بن طوق خلال الاجتماع رؤية الإمارات وخططها في تطوير وتنمية القطاع السياحي من خلال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تشمل رفع مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، مبنية على التنوع السياحي عبر الاستفادة من المميزات والخصائص الفريدة لإمارات الدولة السبع، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في ناتج الدولة إلى 450 مليار درهم بحلول 2031، وجذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي.

نموذج

وأكد أن العلاقات الإماراتية البحرينية راسخة، وتقوم على روابط أخوية متينة، وتقدم نموذجاً يحتذى بين الأشقاء، وتحرص الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة على تعزيز التعاون الثنائي مع مملكة البحرين الشقيقة في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والسياحية، مشيراً إلى أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لتحفيز العمل المشترك بين البلدين في قطاع السياحة، وزيادة فرص الترويج السياحي، وتنويع البرامج السياحية والترويجية، بما يعزز من زيادة تبادل الوفود السياحية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

التزام

وأكدت فاطمة الصيرفي التزام وزارة السياحة بالبحرين بتعزيز مبادئ التعاون والدمج والتمكين من خلال الشراكات واللقاءات مع الإمارات وترسيخ عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وما تشهده مسارات التعاون الثنائي من تقدم مستمر على الأصعدة كافة، بما فيها السياحة.

وأشارت إلى أن العلاقات البحرينية الإماراتية تتميز بمستوى عالٍ من التكامل على مختلف المستويات، وبما ينسجم مع استراتيجيات ورؤى البلدين، مؤكدة حرص البحرين على مواصلة التعاون مع الإمارات الشقيقة لتنمية الشراكة الثنائية في أنشطة السياحة إلى مستويات جديدة خلال المرحلة المقبلة، حيث يعمل البلدان بصورة متكاملة ومتواصلة على دعم النمو السياحي المشترك. وخلال 2021، استقبلت الإمارات أكثر من 75 ألف سائح بحريني في المنشآت الفندقية قضوا حوالي 245 ألف ليلة فندقية، في حين استقبلت البحرين 55 ألف سائح إماراتي. وتشهد حركة الطيران بين البلدين 60 رحلة أسبوعياً عبر الخطوط الوطنية.

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