24 ملياراً مكاسب الأسهم المحلية منذ مطلع فبراير

المصدر: (أبوظبي – وام)

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واصلت أسواق الأسهم المحلية سلسلة مكاسبها في ختام تعاملات أمس، مع استمرار التفاؤل بإعلانات الشركات والبنوك المدرجة عن نتائجها وتوزيعاتها السنوية لعام 2022، لترفع مكاسبها السوقية إلى أكثر من 24 مليار درهم منذ مطلع الشهر الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.11 تريليونات درهم في نهاية يناير الماضي إلى 3.13 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.54 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و592.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم سيولة بنهاية التداولات بنحو 1.77 مليار درهم، موزعة بواقع 1.54 مليار درهم في سوق أبوظبي و231.6 مليون درهم في سوق دبي، بعد تداول 324.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ أكثر من 18 ألف صفقة.

واستمر سوق دبي المالي في التحليق عند أعلى مستوياته في 3 أشهر بعد ارتفاع مؤشره العام بنسبة 0.13% أو ما يعادل 4.44 نقطة ليواصل مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي وصولا إلى مستوى 3404.81 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 11 نوفمبر الماضي.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 59.3 مليون درهم ليغلق مستقراً دون تغيير عند مستوى 5.55 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 38.7 مليون درهم، و»سالك» جاذباً نحو 29.2 مليون درهم.

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