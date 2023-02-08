ميناء خليفة يدخل موسوعة «غينيس»

المصدر: (أبوظبي – وام)

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حقق ميناء خليفة، التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، وأحد أكثر موانئ المياه العميقة تطوراً في العالم، رقماً قياسياً في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية من خلال تشكيل أكبر شعار/‏ صورة على مستوى العالم باستخدام حاويات الشحن.

وتم تشكيل شعار مجموعة موانئ أبوظبي بجمع 676 حاوية في الرصيف الجنوبي لميناء خليفة، حيث بلغ الطول الإجمالي للشعار 1,000.4 متر، فيما بلغ عرضه 174 متراً، محققاً بذلك ما يقارب ضعف الرقم القياسي السابق الذي سجلته محطة تانجونج باجار في سنغافورة عام 2017 بمجموع 359 حاوية.

وأعرب سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي عن فخره بتحقيق ميناء خليفة لهذا الرقم القياسي، لافتاً إلى أن تحقيق لقب غينيس للأرقام القياسية يعكس قدرة المجموعة على مواصلة إرساء معايير جديدة، ويسلط الضوء على مكانتها كمزود رائد للخدمات اللوجستية يتمتع بأفضل مستويات الكفاءة ويتبنى أحدث التقنيات المتطورة في أعماله.

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