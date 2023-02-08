«دي بي ورلد»: فرص استثمار ضخمة في أفريقيا

المصدر: داكار - وام

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دعا سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، الحكومات والمؤسسات المالية إلى اغتنام الفرص الضخمة المتوفرة في أفريقيا، من خلال إطلاق استثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية.

جاء ذلك خلال مشاركته، في قمة داكار الثانية لتمويل البنى التحتية في أفريقيا، بالعاصمة السنغالية، حيث استعرض تجربة «دي بي ورلد» في الخدمات اللوجستية أمام القمة.

وسلطت مجموعة «دي بي ورلد»؛ المزود للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة، الضوء على كيفية إطلاق المزيد من الإمكانات المؤكدة في القارة السمراء، من خلال الشراكات طويلة الأمد في أفريقيا، ما سيُسهم في إطلاق الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية عبر الاستثمار في التجارة والبنية التحتية.

وقال سلطان أحمد بن سليم: «إن الحكومات حققت إنجازات كبيرة في الاستثمارات المتعلقة بالبنية التحتية في العديد من الأسواق الناشئة بما في ذلك إفريقيا، لافتاً إلى أن مسألة التمويل تعد تحدياً هائلاً في مسيرة التنمية في القارة الأفريقية مع النمو السكاني؛ حيث تعد تكلفة نقل البضائع محلياً في كافة أنحاء إفريقيا أعلى بخمس مرات من تكلفة نقلها في الولايات المتحدة الأمريكية».

معالجة الثغرات

وأضاف سلطان بن سليم: «الشراكات أصبحت ضرورة ملحّة لمعالجة الثغرات، وسيصبح الاستثمار في البنى التحتية التجارية للقارة، كما فعلنا في داكار، أمراً جوهرياً لإحداث التحوّل المطلوب في الاقتصادات الأفريقية».

ولفت إلى أن الروابط الجديدة في المنطقة وبقية العالم تساعد أفريقيا في الاستفادة من الازدهار السكاني والنمو الاقتصادي، والتغلب على التحديات الكبيرة، مشيراً إلى أن التخليص الجمركي أمر مرهق أمام المستوردين والمصدرين، بسبب الافتقار إلى الطرق والسكك الحديدية عالية الجودة وغيرها من الخدمات اللوجستية والبنية التحتية للموانئ الأمر الأكثر إلحاحاً بالنسبة للمنطقة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، أهمية إقامة شراكات متعددة الأبعاد تتجاوز المساهمة المالية، والعمل على رفع مستويات التوظيف في كافة الدول الأفريقية، إضافة إلى تطوير مستوى البنى التحتية والمساهمة إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى جوهر عمل المجموعة لبناء القدرات المؤسسية التي تتيح للمجتمعات المحلية إمكانية التحكّم في مستقبلها.

وتبوأت مجموعة «دي بي ورلد» موقع الريادة في مجال تمويل المشاريع من خلال عدد من إصدارات السندات طويلة الأجل الرائدة في المنطقة، في إطار دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا.

4 مليارات

حسب دراسات أجراها معهد بروكينغز، يمكن أن يعيش في أفريقيا بحلول نهاية القرن الحالي أكثر من 4 مليارات شخص، ويمكن أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 إلى مستوى يبلغ 16 تريليون دولار.

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