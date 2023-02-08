«الأمير فود» تستثمر 35 مليون درهم في رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

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أثمرت جهود مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) في دعم كبرى الشركات العاملة بقطاع التكنولوجيا الزراعية، عن انضمام شركة الأمير فود إندستريز الهندية المنشأ إلى مجتمع أعمال راكز، حيث تستثمر الشركة 35 مليون درهم لتأسيس وحدة صناعية مخصصة لإنتاج البقوليات والتوابل على قطعة أرض تبلغ مساحتها 13500 قدم مربعة في منطقة الغيل الصناعية.

ومن المقرر أن تبدأ شركة الأمير فود إندستريز باستيراد المنتجات من كندا واستراليا وروسيا ومن ثم تصديرها إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الواقعة في شرق أفريقيا علاوة على بيع المنتجات بالجملة في الإمارات. كما تشير التوقعات إلى توفير الشركة ما يقارب 50 فرصة عمل جديدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وشهد رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز وياسين عبدالمجيد رناني، العضو المنتدب لدى شركة الأمير فود إندستريز انطلاقة رحلة الشركة في راكز وذلك في حفل توقيع تم تنظيمه لاستضافة الطرفين في مركز كومباس للأعمال التابع لراكز.

وأعرب رناني عن حماسه لاستعداد الشركة بالتجارة في تشكيلة واسعة من البقوليات والتوابل الصحية عالية الجودة والمزروعة بشكل مستدام في دولة الإمارات والأسواق الخارجية مؤكداً أن أهداف الشركة تتمثل في تحسين تجربة الطهي لدى المستهلكين وذلك عن طريق إتاحة قائمة متنوعة من المواد الغذائية.

وستطرح شركة الأمير فود إندستريز حلول منتجات العلامة البيضاء بالإضافة إلى عملية الاستيراد والتصدير، حيث يمكن تخصيص منتجاتها النهائية بما يتناسب مع العلامات التجارية الخاصة بالعملاء. ويستهدف هذا الحل متاجر التجزئة وكبرى محلات السوبرماركت والمتاجر الأخرى المخصصة لفئة معيّنة من الزبائن.

وقال جلّاد: يسرنا اختيار شركة صناعية بارزة في مجال سلسلة الإمدادات الخاصة بقطاع الأغذية والمشروبات مثل الأمير فود إندستريز لراكز كموقع لعملياتها الصناعية. ونؤكد على دعم رحلة الشركة في عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بها بالكامل عن طريق توفير بنية تحتية لوجستية وتقديم أفضل الحلول الصناعية.

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