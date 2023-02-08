«أراضي دبي» ترعى معرض العقارات الدولي 2023

المصدر: (دبي – البيان)

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تستعدّ دائرة الأراضي والأملاك في دبي للمشاركة في النسخة التاسعة عشرة من معرض العقارات الدولي؛ المعرض التخصصي الأول للعقارات في الشرق الأوسط للسوق المحلي والأسواق الدولية، وتُعقد فعالياته تحت رعاية الدائرة خلال الفترة من 12 إلى 14 الجاري بمركز دبي التجاري العالمي في القاعتين 5 و6.

وانطلاقاً من حرصها على التواصل مع مجتمع المستثمرين العقاريين والمتعاملين وأصحاب المصلحة، وترسيخ ثقتهم بالقطاع العقاري في الإمارة؛ تعتزم «أراضي دبي» خلال مشاركتها في الحدث؛ إبراز رؤيتها ورسالتها الجديدة وخطتها إلى عام 2026، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات الرائدة في جناحها الخاص في المعرض.

وسوف يكون المعرض مكاناً مهماً لتجمع المستثمرين والمطورين والوسطاء وكل المهتمين في الشأن العقاري والذي سيضم عدداً من الفعاليات على هامش المعرض، منها: المعرض، والمؤتمر العقاري، وحلقات العصف الذهني للخبراء العقاريين، وأنشطة الشركات الناشئة، والمحاضرات التدريبية وورش العمل، بالإضافة إلى فرصة الاطلاع على أحدث المشاريع العقارية من مطورين محليين وعالميين، بهدف توحيد كافة الجهود لجعل دبي أفضل مدينة للحياة على مستوى العالم.

يُشار إلى أنّ معرض العقارات الدولي انطلق في نسخته الأولى في العام 2003، ويستقطب أكثر من 12000 زائر سنوياً، كما يجمع تحت مظلته ما يزيد عن 100 عارض عقاري من أكثر من 40 دولة حول العالم.

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