«شمال القابضة» تطلق «فندق ومساكن بكارات» في دبي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شمال القابضة، الشركة الاستثمارية التي تدير محفظة عالمية من الاستثمارات والأصول المتنوعة، إطلاق مشروع «فندق ومساكن بكارات» الجديد في دبي الذي سيتم افتتاحه في عام 2026، ليكون المشروع الأول لعلامة بكارات التجارية بالإمارات. ويعد الفندق الجديد جزءاً من مشروع عقاري متعدد الاستخدامات في منطقة داون تاون دبي.

وسيتميز «فندق ومساكن بكارات دبي» بتصميم عمراني فريد ليمثل تحفة معمارية وإضافة لافتة لمنطقة داون تاون دبي إضافة إلى إطلالاته على أبرز معالم دبي العصرية بما في ذلك برج خليفة وبرواز دبي وحصن الفهيدي التاريخي وخور دبي. وسيضم الفندق في البرج الأول 144 غرفة وجناحاً فندقياً، إلى جانب 49 شقة سكنية تحمل علامة «بكارات»، و4 مطاعم فاخرة.

وقال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «شمال القابضة»: «بكارات» تعد واحدة من أشهر العلامات التجارية في قطاع الضيافة الفاخر. وباعتبار أن مدينة دبي تشتهر بفنادقها ومنتجعاتها الفاخرة؛ فنحن على ثقة بأن هذا المشروع العقاري متعدد الاستخدامات سيمثل وجهة بارزة ومفضلة للسكان والزوار على حد سواء. ونعمل حالياً مع مجموعة متميزة من الشركاء لتنفيذ هذا المشروع، ونتطلع لإثراء قطاع الضيافة في دبي بالمزيد من التجارب الفاخرة والارتقاء به لآفاق أرحب من النمو والازدهار.

وقال باري ستيرنليخت، رئيس مجلس إدارة شركة «إس إتش للفنادق والمنتجعات»: يسعدنا المشاركة في تطوير هذا المشروع في واحدة من أهم وجهات السياحة والسفر في العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز