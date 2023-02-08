«دوكاب للمعادن» تصدّر 95 % من منتجاتها إلى 55 سوقاً

المصدر: أبوظبي - وام

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قال محمد الأحمدي المدير التنفيذي لشركة «دوكاب للمعادن» إن الشركة تعمل وفقاً لرؤيتها بأن تكون أحد المزودين الرئيسيين لحلول منتجات الألمنيوم والنحاس في العالم، وتعزيز مكانة المنتجات التي تحمل شعار «صنع في الإمارات» عبر تصدير 95 % من منتجاتها إلى أكثر من 55 سوقاً حول العالم. وأشار - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) - إلى طموح الشركة من خلال استراتيجيتها في التنوع الجغرافي لدخول أسواق جديدة لتعزيز مكانة المنتج الوطني على مستوى العالم.

وأضاف إن «دوكاب للمعادن» تشارك في برنامج القيمة المضافة من خلال تمكين سلسلة التوريد وتنمية الصناعات وجذب الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى استحداث فرص عمل نوعية في القطاع الخاص وتمكين الكفاءات الوطنية.

وأوضح الأحمدي أن التطوير المستمر يعد إحدى ركائز العمل في مجموعة دوكاب، لافتاً إلى أن عام 2022 شهد قيام الشركة بتطوير منتجات جديدة مثل الموصلات الأفقية والألمنيوم ألوي، والتصدير إلى أسواق جديدة مثل الأسواق الأوروبية، مثل أسواق ألمانيا وبولندا وفرنسا، والحرص على الاستفادة من الاتفاقيات التي تم توقيعها مع عدد من الدول مثل الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتوفير الحلول المتكاملة لهذه الدول من خلال الطاقة الإنتاجية التي تعتبر الأكبر في المنطقة والتي توفر 235 ألف طن من حلول النحاس والألمنيوم.

وأكد دعم الشركة لاستراتيجية إمارة أبوظبي 2031، التي تعتمد على زيادة حجم التجارة مع الأسواق العالمية وتعزيز إنشاء اقتصاد دائري ذكي، والتي تتبنى أيضاً خطة متكاملة لدعم المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد والتغير المناخي 2050.

وأضاف: «نتعهد بالتزامنا في المساهمة بتحقيق الاستراتيجية الوطنية للدولة للصناعة والتكنولوجيا المتطورة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم خلال عام 2031».

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