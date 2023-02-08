10 % حصة الاستدامة في استثمارات التكنولوجيا بالإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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توقع جيوتي لالشانداني نائب الرئيس المدير العام لمجموعة مؤسسة البيانات الدولية «آي دي سي» في المنطقة أن تستحوذ الاستثمارات المخصصة لأغراض الاستدامة على 5 - 10% من مجمل الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات والتي من المتوقع أن تتجاوز 20 مليار دولار (74 مليار درهم) هذا العام، مشيراً أن إلى المبادرات الخاصة بالاستدامة التي أطلقتها حكومة الإمارات أخيراً المحرك الرئيس وراء النمو الحاصل في استثمارات تقنيات الاستدامة منذ العام الماضي.

وأشار لالشانداني إلى أن المؤسسات تقوم في هذه الآونة بزيادة استثماراتها التقنية الخاصة بعمليات الاستدامة بهدف زيادة دورة حياة المنتجات والخدمات وتركيز عمليات مراكز البيانات بهدف توفير الطاقة وتعزيز قدرتها على توظيف التقنيات الخضراء بشكل أكبر.

وأضاف: يمكن للتحول الرقمي اليوم أن يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح بين 10% و20%. وهناك ضغوط أكبر اليوم لتنفيذ المبادرات المتعلقة بالاستدامة تماشياً مع أجندة الدولة التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 هذا العام، لافتاً إلى أن تصدر الاستدامة أولويات الإمارات هذا العام أكسب المبادرات الخضراء أهمية كبرى.

وطبقاً لبيانات «آي دي سي»، يصل حجم سوق الخدمات السحابية العامة في الإمارات إلى 1.8 مليار دولار من مجمل 10.4 مليارات في المنطقة، وسوق الأمن بالإمارات إلى 0.86 مليار دولار وفي المنطقة 4.7 مليارات دولار. كما تقدر قيمة سوق إنترنت الأشياء بـ1.9 مليار دولار بالإمارات و14.7 ملياراً للمنطقة إجمالاً. وبالنسبة لسوق تحليلات البيانات الضخمة فيبلغ بالإمارات 0.7 مليار دولار وفي المنطقة 4.1 مليارات.

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