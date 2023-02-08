نائب رئيس المالديف يشيد بمشاريع الإمارات في الاستدامة البيئية

المصدر: (دبي - البيان)

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أشاد فيصل نسيم نائب رئيس جمهورية المالديف ، بمشاريع الإمارات في مجال الاستدامة البيئية، ومنها دور الشركات المحلية وعلي رأسها مجموعة يوسف بن سعيد لوتاه التي تركز على الاستدامة والاقتصاد الدائري، والبيئة.

جاء ذلك خلال الزيارة الخاصة لنائب رئيس جمهورية المالديف إلى مصنع لوتاه للوقود الحيوي. وقام يوسف بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، بإطلاع نائب رئيس المالديف على الحلول المستدامة المبتكرة التي تقدمها الشركة لتلبية متطلبات الطاقة على المدى الطويل، واستخدام بدائل نظيفة للطاقة، ما يضيف بعداً إيجابياً من حيث إعادة تدوير النفايات، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المتعلقة بالتنمية المستدامة والطاقة والحياد المناخي والاقتصاد الدائري.

حضر الافتتاح مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية.

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